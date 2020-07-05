Команда дослідників з США розробила форму інсуліну, яка діє майже відразу після введення ін'єкції, і за своєю дією більше нагадує поведінку гормонів в організмі здорової людини.

Поки такий інсулін випробували на тваринах, але вчені сподіваються приступити до випробувань на людях. Про це пише Stanford News.

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Більшість наявних у продажу лікарських препаратів з інсуліном містять суміш трьох форм: мономерів, димарів і гексамерів. Найшвидше діють мономери, але в розчині вони швидко спливають на поверхні і стають неактивними. Більш стабільна форма, гексамер, складається з шести молекул, що пов'язані з атомами цинку. Перш ніж почати діяти в організмі, вони розділяються на два мономери, а це вимагає часу.

Відкриття нової формули інсуліну

Вчені зі Стенфордського університету знайшли спосіб стабілізувати мономірний інсулін, щоб він міг довго зберігатися у звичайних бульбашках. Вони вивчили сотні різних полімерних добавок і, врешті-решт, зупинили свій вибір на тій, яка дає потрібний ефект.

Випробування показали, що нова формула залишається стабільною впродовж доби, тоді як наявні в продажу форми інсуліну втрачають свої терапевтичні властивості менш ніж через 10 годин.

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Швидка реакція організму

Під час випробувань, зокрема після введення препарату свиням з діабетом, вчені відзначили неймовірно швидку реакцію організму – інсулін досяг пікової активності за п'ять хвилин.

Для порівняння: найшвидший інсулін з доступних в аптеках починає діяти не раніше, ніж через 15 хвилин, а максимальної інтенсивності досягає пізніше.

Дослідники припустили, що в організмі людини новий інсулін буде працювати приблизно в чотири рази швидше аналогів.

Крім швидкої дії дослідники відзначили, що їх розробка за характером впливу більше схожа на природний ріст і спад рівня інсуліну у здорової людини. Тепер вони очікують дозволу FDA на клінічні випробування препарату.