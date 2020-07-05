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Сезон кліщів: що таке хвороба Лайма, як захиститися і діяти в екстрених випадках
26 червня , 16:02 Сезон кліщів: що таке хвороба Лайма, як захиститися і діяти в екстрених випадках
Юліана Вінтюк
Вітиліго: що це, чому виникає, симптоми та лікування
25 червня , 16:16 Вітиліго: що це, чому виникає, симптоми та лікування
Олександр Бевза
В Україні тип коронавірусу інший: пояснення епідеміолога
13:18, сьогодні В Україні тип коронавірусу інший: пояснення епідеміолога
В Україні 48 тисяч 500 інфікованих коронавірусом: актуальні дані з областей
09:31, сьогодні В Україні 48 тисяч 500 інфікованих коронавірусом: актуальні дані з областей
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Новини про коронавірус 4 липня: спалах COVID-19 у "Металурзі", захворіла 8-місячна дитина
06:00, сьогодні Новини про коронавірус 4 липня: спалах COVID-19 у "Металурзі", захворіла 8-місячна дитина
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