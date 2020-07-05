Команда исследователей из США разработала форму инсулина, которая действует почти сразу после введения инъекции, и по своему действию больше напоминает поведение гормонов в организме здорового человека.

Пока такой инсулин испытали на животных, но ученые надеются приступить к испытаниям на людях. Об этом пишет Stanford News.

Читайте также Пластырь для диабетиков успешно прошел тестирование

Большинство имеющихся в продаже лекарственных препаратов с инсулином содержат смесь трех форм: мономеров, димеров и гексамеров. Быстрее всего действуют мономеры, но в растворе они быстро всплывают на поверхности и становятся неактивными. Более стабильная форма, гексамеров, состоит из шести молекул, связанных с атомами цинка. Прежде чем начать действовать в организме, они разделяются на два мономера, а это требует времени.

Открытие новой формулы инсулина

Ученые из Стэнфордского университета нашли способ стабилизировать мономерный инсулин, чтобы он мог долго храниться в обычных пузырьках. Они изучили сотни различных полимерных добавок и, в конце концов, остановили свой выбор на той, которая дает нужный эффект.

Испытания показали, что новая формула остается стабильной на протяжении суток, тогда как имеющиеся в продаже формы инсулина теряют свои терапевтические свойства менее чем через 10 часов.

К теме Диабет приводит к сердечной недостаточности

Быстрая реакция организма

Во время испытаний, в том числе после введения препарата свиньям с диабетом, ученые отметили невероятно быструю реакцию организма – инсулин достиг пиковой активности за пять минут. Для сравнения: самый быстрый инсулин из доступных в аптеках начинает действовать не раньше, чем через 15 минут, а максимальной интенсивности достигает позже.

Исследователи предположили, что в организме человека новый инсулин будет работать примерно в четыре раза быстрее аналогов.

Кроме быстрого действия исследователи отметили, что их разработка по характеру воздействия больше похожа на естественный рост и спад уровня инсулина у здорового человека. Теперь они ожидают разрешения FDA на клинические испытания препарата.