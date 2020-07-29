Розкрили таємницю сумісності людей в парі: що головне для хороших відносин
Вивчивши досвід понад 11 тисяч пар і проаналізувавши понад 40 досліджень на цю тему, канадські психологи прийшли до висновку, що партнери в стосунках не так важливі, як самі відносини. Хороші відносини – це передусім спільне уявлення про характер відносин, які хочуть побудувати їх учасники.
У перші місяці знайомства задоволеність від відносин залежить лише на 19% від заявлених психологічних рис партнера і на 45% – від збігу уявлень про відносини, пише Inverse.
Головне, мати спільне уявлення щодо майбутнього
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Згодом особистість партнера може впливати на задоволеність від відносин менше ніж на 5%.
Людина, яку ви вибираєте, не так важлива, як відносини, які будуєте. Динаміка відносин, які ви будуєте разом з кимось – загальні норми, зрозумілі тільки вам жарти, загальний досвід – набагато перевершують окремі характеристики особистостей, що беруть участь в цих відносинах,
– зазначили автори праці.
Дослідження детально розглянуло окремі складові романтичних відносин.
Відповіді були розбиті за двома категоріями:
- особисті характеристики партнерів;
- характеристики відносин.
До особистих враховували такі складові, як дохід, вік або емпатія. До характеристик відносин – пристрасть, сексуальна задоволеність партнерів.
Що цінують люди у відносинах
У всіх парах ці категорії змішані, але не всі вони рівноцінні. Опитування показало, що найважливіша з індивідуальних характеристик – це задоволеність життям.
До найважливіших характеристик відносин відносяться: бажання партнера зробити відносини постійними; подяку за партнера; сексуальне задоволення і турбота про сексуальне задоволення партнера.
Виходить, що хороші відносини – це не пошук ідеального партнера або його зміна, а будівництво самих відносин — створення умов, які дозволять цим відносинам процвітати.