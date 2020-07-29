Изучив опыт более 11 тысяч пар и проанализировав более 40 исследований на эту тему, канадские психологи пришли к выводу, что партнеры в отношениях не так важны, как сами отношения. Хорошие отношения – это прежде всего общее представление о характере отношений, которые хотят построить их участники.

В первые месяцы знакомства удовлетворенность от отношений зависит только на 19% от заявленных психологических черт партнера и на 45% – от совпадения представлений об отношениях, пишет Inverse.

Главное, иметь общее представление о будущем

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Впоследствии личность партнера может влиять на удовлетворенность от отношений менее чем на 5%.

Человек, которого вы выбираете, не так важен, как отношения, которые строите. Динамика отношений, которые вы строите вместе с кем-то – общие нормы, понятные только вам шутки, общий опыт – намного превосходят отдельные характеристики личностей, участвующих в этих отношениях,

– отметили авторы работы.

Исследование подробно рассмотрело отдельные составляющие романтических отношений.

Ответы были разбиты по двум категориям:

личные характеристики партнеров;

характеристики отношений.

К личным учитывали такие составляющие, как доход, возраст или эмпатия. К характеристикам отношений – страсть, сексуальную удовлетворенность партнеров.

Что ценят люди в отношениях

Во всех парах эти категории смешаны, но не все они равноценны. Опрос показал, что важнейшая из индивидуальных характеристик – это удовлетворенность жизнью.

К важнейшим характеристикам отношений относятся: желание партнера сделать отношения постоянными; благодарность за партнера; сексуальное удовлетворение и забота о сексуальном удовлетворении партнера.

Получается, что хорошие отношения – это не поиск идеального партнера или его изменение, а строительство самих отношений – создание условий, которые позволят этим отношениям процветать.