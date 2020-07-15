Вчені створили водорозчинний пластир з кремнієвими нанологками, які містять препарат проти раку. Миші більш ніж три місяці носили цей пластир до зникнення меланоми та не відчули ніякого дискомфорту.

Зазвичай для лікування раку використовують хімієтерапію, яка збільшує ризики отруєння токсичними ліками та розвиток побічних ефектів. Втім, нова розробка дозволяє контролювати введення необхідних медикаментів. Результати дослідження опубліковані в журналі ACS Nano.

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Науковці з університету Пердью (США) створили й протестували на гризунах пластир з розчинного в солоній воді полімеру, який має наноголки з пористого кремнію. Натомість наноголки містять лікарські молекули. Протираковий пластир розміром не більший ніж 1 квадратний сантиметр.



Схема створення пластиру з наноголки з пористого кремнію /Фото: ACS Nano

Пластир взагалі не викликав запалення на шкірі мишей, а полівінілова платівка розчинилася за хвилини при дії розчину солі. Кремнієві голки довжиною близько 20 мікронів теж не викликали дискомфорту у гризунів. За більше ніж три місяці тварини не демонстрували незвичайної поведінки й автори прийшли до висновку, що вони їх не помічали.

Впродовж 24 годин після прикріплення пластиру до шкіри тварин ліки активно виділялися в тканини, після чого концентрація препарату помірно досягла плато до заданого значення.



Протираковий пластир вилікував меланому у мишей /Фото: ACS Nano

За словами розробників, такий підхід може бути корисним для запобігання рецидиву залишкової меланоми після операції. Також вчені стверджують, що їхнє дослідження надає технічну основу для розробки підходів до лікування меланоми ока.