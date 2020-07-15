Ученые создали водорастворимый пластырь с кремниевыми наноиглами, которые содержат препарат против рака. Мыши больше трех месяцев носили этот пластырь до исчезновения меланомы и не почувствовали никакого дискомфорта.

Обычно для лечения рака используют химиетерапию, которая увеличивает риски отравления токсичными лекарствами и развитие побочных эффектов. Впрочем, новая разработка позволяет контролировать введение необходимых медикаментов. Результаты исследования опубликованы в журнале ACS Nano.

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Ученые из университета Пердью (США) создали и протестировали на грызунах пластырь из растворимого в соленой воде полимера, который имеет наноиглы из пористого кремния. В то же время наноиглы содержат лекарственные молекулы. Противораковый пластырь размером не более чем 1 квадратный сантиметр.

Пластырь вообще не вызвал воспаление на коже мышей, а поливиниловая пластинка растворилась за минуты при действии раствора соли. Кремниевые иглы длиной около 20 микрон тоже не вызывали дискомфорта у грызунов. За более чем три месяца животные не демонстрировали необычного поведения и авторы пришли к выводу, что они их не замечали.

В течение 24 часов после прикрепления пластыря к коже животных лекарства активно выделялись в ткани, после чего концентрация умеренно достигла плато до заданного значения.

По словам разработчиков, такой подход может быть полезным для предотвращения рецидива остаточной меланомы после операции. Также ученые утверждают, что их исследование предоставляет техническую основу для разработки подходов к лечению меланомы глаза.