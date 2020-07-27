Експерти провели дослідження і склали список з 30 кращих для фрілансерів міст. Київ зайняв 25 місце.

Експерти з Carphone Warehouse оцінювали міста за критеріями, важливим для людей, які працюють з дому: рівень зайнятості, середній розмір зарплати, швидкість інтернету, вартість оренди, дозвілля, медицина, транспорт, локації для роботи і загальну якість життя.

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Найкращі міста для віддаленої роботи

Остін, штат Техас, США Чіангмай, Таїланд Берлін, Німеччина Барселона, Іспанія Мельбурн, Австралія Тулуза, Франція Монреаль, Канада Дубай, ОАЕ Медельїн, Колумбія Осло, Норвегія Окленд, Нова Зеландія Амстердам, Нідерланди Гонконг Лондон, Велика Британія Тель-Авів, Ізраїль Буенос-Айрес, Аргентина Чангу, Балі, Індонезія Сантьяго, Чилі Лахор, Пакистан Кейптаун, ПАР Делі, Індія Санкт-Петербург, Росія Сан-Паулу, Бразилія Белград, Сербія Київ, Україна Афіни, Греція Маніла, Філіппіни Каїр, Єгипет Найробі, Кенія Дакка, Бангладеш

Після карантину багато різних держав вирішили відкривати кордони не для звичайних туристів, а для фрілансерів, які готові жити й працювати в країні кілька місяців.