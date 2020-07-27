Рейтинг найкращих міст світу для віддаленої роботи: серед них – Київ
Експерти провели дослідження і склали список з 30 кращих для фрілансерів міст. Київ зайняв 25 місце.
Експерти з Carphone Warehouse оцінювали міста за критеріями, важливим для людей, які працюють з дому: рівень зайнятості, середній розмір зарплати, швидкість інтернету, вартість оренди, дозвілля, медицина, транспорт, локації для роботи і загальну якість життя.
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Найкращі міста для віддаленої роботи
- Остін, штат Техас, США
- Чіангмай, Таїланд
- Берлін, Німеччина
- Барселона, Іспанія
- Мельбурн, Австралія
- Тулуза, Франція
- Монреаль, Канада
- Дубай, ОАЕ
- Медельїн, Колумбія
- Осло, Норвегія
- Окленд, Нова Зеландія
- Амстердам, Нідерланди
- Гонконг
- Лондон, Велика Британія
- Тель-Авів, Ізраїль
- Буенос-Айрес, Аргентина
- Чангу, Балі, Індонезія
- Сантьяго, Чилі
- Лахор, Пакистан
- Кейптаун, ПАР
- Делі, Індія
- Санкт-Петербург, Росія
- Сан-Паулу, Бразилія
- Белград, Сербія
- Київ, Україна
- Афіни, Греція
- Маніла, Філіппіни
- Каїр, Єгипет
- Найробі, Кенія
- Дакка, Бангладеш
Після карантину багато різних держав вирішили відкривати кордони не для звичайних туристів, а для фрілансерів, які готові жити й працювати в країні кілька місяців.
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