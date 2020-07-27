Рейтинг лучших городов мира для удаленной работы: среди них – Киев
Эксперты провели исследования и составили список из 30 лучших для фрилансеров городов. Киев занял 25 место.
Эксперты из Carphone Warehouse оценивали города по критериям, важным для людей, которые работают из дома: уровень занятости, средний размер зарплаты, скорость интернета, стоимость аренды, досуг, медицина, транспорт, локации для работы и общее качество жизни.
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Лучшие города для удаленной работы
- Остин, штат Техас, США
- Чиангмай, Таиланд
- Берлин, Германия
- Барселона, Испания
- Мельбурн, Австралия
- Тулуза, Франция
- Монреаль, Канада
- Дубай, ОАЭ
- Медельин, Колумбия
- Осло, Норвегия
- Окленд, Новая Зеландия
- Амстердам, Нидерланды
- Гонконг
- Лондон, Великобритания
- Тель-Авив, Израиль
- Буэнос-Айрес, Аргентина
- Чангу, Бали, Индонезия
- Сантьяго, Чили
- Лахор, Пакистан
- Кейптаун, ЮАР
- Дели, Индия
- Санкт-Петербург, Россия
- Сан-Паулу, Бразилия
- Белград, Сербия
- Киев, Украина
- Афины, Греция
- Манила, Филиппины
- Каир, Египет
- Найроби, Кения
- Дакка, Бангладеш
После карантина много различных государств решили открывать границы не для обычных туристов, а для фрилансеров, которые готовы жить и работать в стране несколько месяцев.
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