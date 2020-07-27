Эксперты провели исследования и составили список из 30 лучших для фрилансеров городов. Киев занял 25 место.

Эксперты из Carphone Warehouse оценивали города по критериям, важным для людей, которые работают из дома: уровень занятости, средний размер зарплаты, скорость интернета, стоимость аренды, досуг, медицина, транспорт, локации для работы и общее качество жизни.

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Лучшие города для удаленной работы

Остин, штат Техас, США

Чиангмай, Таиланд

Берлин, Германия

Барселона, Испания

Мельбурн, Австралия

Тулуза, Франция

Монреаль, Канада

Дубай, ОАЭ

Медельин, Колумбия

Осло, Норвегия

Окленд, Новая Зеландия

Амстердам, Нидерланды

Гонконг

Лондон, Великобритания

Тель-Авив, Израиль

Буэнос-Айрес, Аргентина

Чангу, Бали, Индонезия

Сантьяго, Чили

Лахор, Пакистан

Кейптаун, ЮАР

Дели, Индия

Санкт-Петербург, Россия

Сан-Паулу, Бразилия

Белград, Сербия

Киев, Украина

Афины, Греция

Манила, Филиппины

Каир, Египет

Найроби, Кения

Дакка, Бангладеш

После карантина много различных государств решили открывать границы не для обычных туристов, а для фрилансеров, которые готовы жить и работать в стране несколько месяцев.