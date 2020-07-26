Ученые заявляют, что нет доказательств о возможности распространения возбудителя COVID-19 через воду в бассейнах, джакузи, спа-центрах. Дезинфицирующие средства для очистки сокрушительны для коронавируса.

Можно ли заразиться COVID-19 через питьевую воду или в бассейне

На сайте Elsevier опубликована статья итальянских исследователей о распространении коронавируса, сообщает в фейсбуке Центр общественного здоровья Минздрава.

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Ученые пишут, что доказательства наличия COVID-19 в воде очень скудны. Нет доказательств того, что коронавирус присутствует в поверхностных, подземных водах или передается через загрязненную питьевую воду,

– говорится в сообщении.

Эксперты ВОЗ и Американского центра контроля и профилактики заболеваний (CDC) добавляют, что о фекально-оральном механизме передачи инфекции также нет информации.

В Центре общественного здоровья отмечают, что возможность распространения COVID-19 во время отдыха на пляжах связана со скоплением людей. Ведь возбудитель инфекции может передаваться от человека к человеку независимо от того, где они – в воде или на суше.

Как можно заразиться коронавирусом

Через мелкие капли, выделяемые из носа или рта во время кашля, чихания или разговора.

Что делать, чтобы не подхватить болезнь

соблюдать социальную дистанцию;

мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком;

использовать средства индивидуальной защиты.

Напомним, бассейны в большинстве областей Украины открыли с 1 июня.

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