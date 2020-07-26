Можно ли подхватить коронавирус в бассейне и через питьевую воду: ответ ученых
Ученые заявляют, что нет доказательств о возможности распространения возбудителя COVID-19 через воду в бассейнах, джакузи, спа-центрах. Дезинфицирующие средства для очистки сокрушительны для коронавируса.
Можно ли заразиться COVID-19 через питьевую воду или в бассейне
На сайте Elsevier опубликована статья итальянских исследователей о распространении коронавируса, сообщает в фейсбуке Центр общественного здоровья Минздрава.
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Ученые пишут, что доказательства наличия COVID-19 в воде очень скудны. Нет доказательств того, что коронавирус присутствует в поверхностных, подземных водах или передается через загрязненную питьевую воду,
– говорится в сообщении.
Эксперты ВОЗ и Американского центра контроля и профилактики заболеваний (CDC) добавляют, что о фекально-оральном механизме передачи инфекции также нет информации.
В Центре общественного здоровья отмечают, что возможность распространения COVID-19 во время отдыха на пляжах связана со скоплением людей. Ведь возбудитель инфекции может передаваться от человека к человеку независимо от того, где они – в воде или на суше.
Как можно заразиться коронавирусом
Через мелкие капли, выделяемые из носа или рта во время кашля, чихания или разговора.
Что делать, чтобы не подхватить болезнь
- соблюдать социальную дистанцию;
- мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком;
- использовать средства индивидуальной защиты.
Напомним, бассейны в большинстве областей Украины открыли с 1 июня.
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