Морскую воду нельзя пить, потому что жидкость не будет всасываться, а организм будет обезвоживается. Из-за этих процессов в организме возникает диарея.

Наличие в морской воде большого количества соли делает ее очень концентрированной. Такой раствор жидкости называется гипертоническим или гиперосмолярным, пишет 24 канал.

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Морская вода и кишечник

При попадании в кишечник такого раствора происходит не совсем обычный процесс. Вода в таком случае не всасывается, а наоборот – из плазмы крови и межклеточной жидкости поступает в просвет кишечника.

И если продолжать употреблять морскую воду, то это приведет к обезвоживанию, а не к утоления жажды. Таким образом, если в просвете кишки накапливаются избыточные нерастворенные вещества (соли, электролиты и др.), то это приводит к повышению осмотического давления в кишке, что вызывает наполнение кишечника водой.

При чем тут непереносимость лактозы

Похожие процессы происходит при непереносимости лактози. Поскольку не происходит расщепление лактозы и всасывания ее в кровь, то она накапливается в просвете кишечника.

Эти молекулы создают выраженный осмотический эффект и тянут воду в просвет кишечника. Уровень жидкости в кишечнике повышается, и мы получаем диарею, которая в этом случае будет называться осмотической.

Теперь вы знаете механизм развития диареи при лактазной недостаточности.

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Такой механизм работает в любой среде, а не только в кишечнике. Природа сама пытается выровнять уровни концентраций веществ. При этом жидкость уходит из мест с меньшей концентрации веществ в сторону большей концентрации