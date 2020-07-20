Морську воду не можна пити, тому що рідина не буде всмоктуватися, а організм буде зневоднюється. Через ці процеси в організм виникає діарея.

Наявність в морській воді великої кількості солі робить її дуже концентрованою. Такий розчин рідини називається гіпертонічним або гіперосмолярним, пише 24 канал.

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Морська вода і кишківник

При попаданні в кишківник такого розчину відбувається не зовсім звичайний процес. Вода в такому випадку не всмоктується, а навпаки – з плазми крові і міжклітинної рідини надходить в просвіт кишківника.

І якщо продовжувати вживати морську воду, то це призведе до зневоднення, а не до вгамування спраги

Таким чином, якщо в просвіті кишці накопичуються надлишкові нерозчинені речовини (солі, електроліти та ін.), то це призводить до підвищення осмотичного тиску в кишці, що викликає наповнення кишківника водою.

До чого тут непереносимість лактози

Схожі процеси, відбувається при непереносимості лактози.Оскільки не відбувається розщеплення лактози і всмоктування її в кров, то вона накопичується в просвіті кишківник.

Ці молекули створюють виражений осмотичний ефект і тягнуть воду в просвіт кишківника. Рівень рідини в кишківнику підвищується, і ми отримуємо діарею, яка в цьому випадку буде називатися осмотичною.

Тепер ви знаєте механізм розвитку діареї при лактазній недостатності.

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Такий механізм працює в будь-якому середовищі, а не тільки в кишечнику. Природа сама намагається вирівняти рівні концентрацій речовин. При цьому рідина йде з місця з меншою концентрації речовин в бік більшої концентрації