Когда человек кашляет или чихает, вырываются мелкие капли. Международная группа физиков узнала, что лучшие условия для их распространения возникают при прохладной погоде и высокой влажности.

Новое исследование, посвященное влиянию погодных условий на возможность распространения инфекции, опубликовали в журнале Physics of Fluids.

Также по теме: Минздрав назвал категорию людей, которые в Украине часто болеют коронавирусом

Чтобы лучше это понять, ученые разработали специальные математические модели. В пресс-релизе Калифорнийского университета говорится, что новое исследование объединяет социальные взаимодействия между людьми и физику жидкости.

Как распространяется вирус в разную погоду

Исследование показало, что при температуре 35° по Цельсию и относительной влажности 40% капелька может лететь почти на 2,5 метра. При температуре 5° с и влажности 80% это расстояние станет более 3,5 метра.

Авторы обнаружили, что наибольшую опасность представляют капли среднего размера (14-48 микрон). Более мелкие могут испаряться за доли секунды, а большие быстро падают.

Выводы ученых

Ученые считают, что это еще одно доказательство необходимости ношения масок, которые эффективно останавливают капли "опасного" размера. Также новые данные подчеркивают, что соблюдение рекомендаций дистанции в 1-2 метра – недостаточная мера для предупреждения воздушно-капельных инфекций.