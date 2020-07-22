При какой погоде самый высокий риск заразиться коронавирусом от другого человека
Когда человек кашляет или чихает, вырываются мелкие капли. Международная группа физиков узнала, что лучшие условия для их распространения возникают при прохладной погоде и высокой влажности.
Новое исследование, посвященное влиянию погодных условий на возможность распространения инфекции, опубликовали в журнале Physics of Fluids.
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Чтобы лучше это понять, ученые разработали специальные математические модели. В пресс-релизе Калифорнийского университета говорится, что новое исследование объединяет социальные взаимодействия между людьми и физику жидкости.
Как распространяется вирус в разную погоду
Исследование показало, что при температуре 35° по Цельсию и относительной влажности 40% капелька может лететь почти на 2,5 метра. При температуре 5° с и влажности 80% это расстояние станет более 3,5 метра.
Авторы обнаружили, что наибольшую опасность представляют капли среднего размера (14-48 микрон). Более мелкие могут испаряться за доли секунды, а большие быстро падают.
Выводы ученых
Ученые считают, что это еще одно доказательство необходимости ношения масок, которые эффективно останавливают капли "опасного" размера. Также новые данные подчеркивают, что соблюдение рекомендаций дистанции в 1-2 метра – недостаточная мера для предупреждения воздушно-капельных инфекций.