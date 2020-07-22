При якій погоді найвищий ризик заразитися коронавірусом від іншої людини
Коли людина кашляє або чхає, вириваються дрібні краплі. Міжнародна група фізиків дізналася, що кращі умови для їхнього поширення виникають при прохолодній погоді й високій вологості.
Нове дослідження, присвячене впливу погодних умов на можливість поширення інфекції, опублікували в журналі Physics of Fluids.
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Щоб краще це зрозуміти вчені розробили спеціальні математичні моделі. У пресрелізі Каліфорнійського університету йдеться, що нове дослідження об'єднує соціальні взаємодії між людьми й фізику рідини.
Як поширюється вірус в різну погоду
Дослідження показало, що при температурі 35 ° за Цельсієм і відносній вологості 40% крапелька може летіти майже на 2,5 метри. При температурі 5 ° і вологість 80% це відстань стане понад 3,5 метри.
Автори виявили, що найбільшу небезпеку становлять краплі середнього розміру (14-48 мікрон). Більш дрібні можуть випаровуватися за частки секунди, а великі швидко падають.
Висновки науковців
Вчені вважають, що це ще один доказ необхідності носіння масок, які ефективно зупиняють краплі "найнебезпечнішого" розміру. Також нові дані підкреслюють, що дотримання рекомендацій дистанції в 1-2 метри – недостатня міра для попередження повітряно-крапельних інфекцій.