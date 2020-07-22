Коли людина кашляє або чхає, вириваються дрібні краплі. Міжнародна група фізиків дізналася, що кращі умови для їхнього поширення виникають при прохолодній погоді й високій вологості.

Нове дослідження, присвячене впливу погодних умов на можливість поширення інфекції, опублікували в журналі Physics of Fluids.

Також на тему: МОЗ назвало категорію людей, які в Україні часто хворіють на коронавірус

Щоб краще це зрозуміти вчені розробили спеціальні математичні моделі. У пресрелізі Каліфорнійського університету йдеться, що нове дослідження об'єднує соціальні взаємодії між людьми й фізику рідини.

Як поширюється вірус в різну погоду

Дослідження показало, що при температурі 35 ° за Цельсієм і відносній вологості 40% крапелька може летіти майже на 2,5 метри. При температурі 5 ° і вологість 80% це відстань стане понад 3,5 метри.

Автори виявили, що найбільшу небезпеку становлять краплі середнього розміру (14-48 мікрон). Більш дрібні можуть випаровуватися за частки секунди, а великі швидко падають.

Висновки науковців

Вчені вважають, що це ще один доказ необхідності носіння масок, які ефективно зупиняють краплі "найнебезпечнішого" розміру. Також нові дані підкреслюють, що дотримання рекомендацій дистанції в 1-2 метри – недостатня міра для попередження повітряно-крапельних інфекцій.