В Україні хворіють на коронавірусну хворобу не тільки люди похилого віку, а також вагітні жінки. У МОЗ відзначили, що найбільше інфікованих вагітних жінок у Рівненській області та у місті Київ.

Вагітні жінки є особливо складною групою пацієнтів, а питання материнської смертності є важливими пріоритетом Міністерства охорони здоров’я і це ознака спроможності медичної системи. Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак під час щоденного брифінгу МОЗ щодо ситуації з поширення COVID-19, пише 24 канал.

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Ірина Микичак “Серед майже 61 тисячі підтверджених випадків захворювання на COVID-19, 225 з них – вагітні жінки. Найбільше вагітних, які страждають на коронавірусне захворювання у Рівненській області, місті Київ, Закарпатській та Чернівецькій областях”.

Так, у столиці та Рівненській області виявили 32 випадки інфікування вагітних жінок.

За словами Микичак, за час епідемії в Україні потребували госпіталізації 92 вагітних з діагнозом COVID-19, це 41 % від усіх хворих жінок і 6 з них були у важкому стані та потребували у відділеннях інтенсивної терапії.

Важливо Як впливає коронавірус на вагітність та новонароджених

2 вагітних жінок померли внаслідок ускладнень: материнські смерті зареєстрували у Закарпатській та Львівській областях.

Два дні тому, 29 липня повідомили про смерть жінки у Жовківській центральній районній лікарні від ускладнень COVID-19. Померла 28-річна породілля, яка народила дитину на 27 тижні вагітності. Новонароджена дитина у важкому стані перебуває у реанімації.