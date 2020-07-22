В Украине болеют коронавирусной болезнью не только пожилые люди, а также беременные женщины. В Минздраве отметили, что больше всего инфицированных беременных женщин в Ровненской области и в городе Киеве.

Беременные женщины являются особенно сложной группой пациентов, а вопрос материнской смертности – важный приоритет Министерства здравоохранения и знак способности медицинской системы. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак во время ежедневного брифинга Минздрава по ситуации распространения COVID-19, пишет 24 канал.

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Ирина Микичак "Среди почти 61 тысячи подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 225 из них – беременные женщины. Больше всего беременных, страдающих коронавирусным заболеванием, в Ровненской области, городе Киеве, Закарпатской и Черновицкой областях."

Так, в столице и Ровненской области обнаружили 32 случая инфицирования беременных женщин.

По словам Микичак, за время эпидемии в Украине нуждались в госпитализации 92 беременные с диагнозом COVID-19, это 41% от всех больных женщин и 6 из них были в тяжелом состоянии и нуждались в отделениях интенсивной терапии.

Важно Как влияет коронавирус на беременность и новорожденных

2 беременных женщины умерли в результате осложнений: материнские смерти зарегистрировали в Закарпатской и Львовской областях.

Два дня назад, 20 июля сообщили о смерти женщины в Жовковской центральной районной больнице от осложнений COVID-19. Умерла 28-летняя роженица, которая родила ребенка на 27 неделе беременности. Новорожденный ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимации.