Науковці заявляють, що немає доказів про можливість поширення збудника COVID-19 через воду в басейнах, джакузі, спа-центрах. Дезінфікувальні засоби для очищення нищівні для коронавірусу.

Чи можна заразитися COVID-19 через питну воду або в басейні

На сайті Elsevier опублікована стаття італійських дослідників про поширення коронавірусу, повідомляє у фейсбуці Центр громадського здоров'я МОЗ.

Читайте також При якій погоді найвищий ризик заразитися коронавірусом від іншої людини

Науковці пишуть, що докази наявності COVID-19 у воді дуже мізерні. Немає доказів того, що коронавірус присутній у поверхневих, підземних водах або передається через забруднену питну воду,

– йдеться в повідомленні.

Експерти ВООЗ та Американського центру контролю та профілактики захворювань (CDC) додають, що про фекально-оральний механізм передачі інфекції також немає інформації.

У Центрі громадського здоров'я наголошують, що можливість поширення COVID-19 під час відпочинку на пляжах пов'язана зі скупченням людей. Адже збудник інфекції може передаватися від людини до людини незалежно від того, де вони – у воді чи на суші.

Як можна заразитися коронавірусом

Через дрібні краплі, які виділяються з носа або рота під час кашлю, чхання або розмови.

Що робити, аби не підхопити недугу

дотримуватися соціальної дистанції;

мити руки з милом або обробляти їх антисептиком;

використовувати засоби індивідуального захисту.

Нагадаємо, басейни в більшості областей України відкрили з 1 червня.

Зверніть увагу Чому не можна пити морську воду