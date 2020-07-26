Чи можна підхопити коронавірус у басейні та через питну воду: відповідь науковців
Науковці заявляють, що немає доказів про можливість поширення збудника COVID-19 через воду в басейнах, джакузі, спа-центрах. Дезінфікувальні засоби для очищення нищівні для коронавірусу.
Чи можна заразитися COVID-19 через питну воду або в басейні
На сайті Elsevier опублікована стаття італійських дослідників про поширення коронавірусу, повідомляє у фейсбуці Центр громадського здоров'я МОЗ.
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Науковці пишуть, що докази наявності COVID-19 у воді дуже мізерні. Немає доказів того, що коронавірус присутній у поверхневих, підземних водах або передається через забруднену питну воду,
– йдеться в повідомленні.
Експерти ВООЗ та Американського центру контролю та профілактики захворювань (CDC) додають, що про фекально-оральний механізм передачі інфекції також немає інформації.
У Центрі громадського здоров'я наголошують, що можливість поширення COVID-19 під час відпочинку на пляжах пов'язана зі скупченням людей. Адже збудник інфекції може передаватися від людини до людини незалежно від того, де вони – у воді чи на суші.
Як можна заразитися коронавірусом
Через дрібні краплі, які виділяються з носа або рота під час кашлю, чхання або розмови.
Що робити, аби не підхопити недугу
- дотримуватися соціальної дистанції;
- мити руки з милом або обробляти їх антисептиком;
- використовувати засоби індивідуального захисту.
Нагадаємо, басейни в більшості областей України відкрили з 1 червня.
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