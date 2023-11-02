Часто люди починають хвилюватись через відсутність сексуального бажання, коли порівнюють теперішню ситуацію з тим, що було раніше. Наприклад, на початку стосунків для збудження вистачало одного погляду, а тепер секс уже не відбувається сам по собі.

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Як зрозуміти, що знизилось лібідо

Вся річ у тому, що згодом ми входимо до своєї фізіологічної норми. А вона у всіх різна: комусь, як і раніше, хочеться сексу кожен день і навіть не раз, тоді як іншій людині потрібно лише раз на кілька тижнів або рідше. Це нормально. І тут треба обговорювати сексуальні апетити у парі та домовлятися.

Говорити про реальне зниження лібідо можна, якщо є такі ознаки:

скорочення кількості сексу чи мастурбації;

зменшення чи втрата інтересу до сексуальної активності – особливо якщо раніше секс та мастурбація були важливою та приємною частиною життя;

скорочення чи відсутність сексуальних фантазій;

проблеми з досягненням збудження та оргазму.

При цьому важливо розуміти, що проблемою ситуація може вважатися, якщо вона не влаштовує хоча б одну людину. Якщо дискомфорту немає, хвилюватися не потрібно.