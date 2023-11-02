Часто люди начинают волноваться из-за отсутствия сексуального желания, когда сравнивают ситуацию с тем, что было раньше. К примеру, в начале отношений для возбуждения хватало одного взгляда, а теперь секс уже не происходит сам по себе.

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Как понять, что снизилось либидо

Все дело в том, что со временем мы входим в свою физиологическую норму. А она у всех разная: кому-то по-прежнему хочется секса каждый день и даже не раз, тогда как другому человеку нужно всего раз в несколько недель или реже. Это нормально. И здесь нужно обсуждать сексуальные аппетиты в паре и договариваться.

Говорить о реальном снижении либидо можно, если есть следующие признаки:

сокращение количества секса или мастурбации;

уменьшение или потеря интереса к сексуальной активности – особенно если раньше секс и мастурбация были важной и приятной частью жизни;

сокращение или отсутствие сексуальных фантазий;

проблемы с достижением возбуждения и оргазма.

При этом важно понимать, что проблемой ситуация может считаться, если она не устраивает хотя бы одного человека. Если дискомфорта нет, беспокоиться не нужно.