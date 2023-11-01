Чи потрібно митись жінкам після сексу

Важливо розуміти, що вагіна здатна очищатися самостійно завдяки природним виділенням, і зазвичай не потрібно використовувати гелі, ароматне мило або антисептики для очищення. Втручання у природні процеси самоочищення може порушити здоровий баланс мікроорганізмів та рівень кислотності, що може призвести до подразнення та дисбалансу у мікрофлорі піхви.

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Спринцювання або промивання піхви з використанням спеціальних засобів не рекомендується, оскільки воно може вбивати корисні бактерії, які допомагають підтримувати здоров'я. Насправді такі процедури можуть підвищити ризик вагінальних інфекцій та інфекцій, що передаються статевим шляхом (ІПСШ).

Якщо ви звикли використовувати мило для очищення вульви (область навколо входу у піхву), рекомендується використовувати ніжне, не парфумоване мило. І пам'ятайте про гігієнічні правила, такі як митися від піхви до ануса, щоб уникнути передачі інфекцій з аноректальної області.

Чи потрібно митись чоловікам після сексу

Не обов'язково одразу після сексу бігти у ванну; можна почекати до ранку чи зручного часу. Якщо використали презерватив, важливо зняти його до того, як пеніс стане м'яким. Для цього краще притримувати презерватив за кільце, щоб уникнути пролиття сперми. Не слід тягнути його за кінчик або скочувати, інакше вміст може витекти.

Якщо на пенісі залишилася сперма і вас дратує запах презервативу, ви можете вологими серветками або теплою водою очистити статевий член. За наявності крайньої плоті, ви можете обережно відсунути її і очистити область під нею, щоб усунути залишки сперми.

Взагалі, очищати простір під крайньою плоттю потрібно щодня, щоб там не накопичувалися натуральне мастило та бактерії. Але після сексу це робити не обов'язково. Якщо вже вирішили помитися, промийте заодно основу статевого члена, мошонку та анус.