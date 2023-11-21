Вчені часто проводять анкетування серед підлітків, прагнучи з'ясувати, коли вони вперше вступають у статеві стосунки. Наприклад, Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) провели опитування серед американських старшокласників віком від 14 до 18 років.

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З якого віку люди готові до сексу

Трохи менше ніж 40% опитаних заявили, що вже мали досвід сексуальних стосунків. Ці статистичні дані корелюють зі загальними тенденціями. Однак питання про те, чи готові ви до сексу, завжди залишається на вашому особистому розсуді.

Секс із коханою людиною вважається важливою подією в житті, тому важливо пам'ятати про контрацепцію, щоб уникнути небажаних вагітностей чи передачі інфекцій. Нормально не мати сексу у 20, 25 чи навіть 30 років. Незайманість не є патологією і швидше відображає духовні, а не біологічні аспекти. Тому стверджувати, що у певному віці обов'язково потрібно розпочати статеве життя, неправильно.

До 14 – 16 років підлітки формують свою сексуальність відповідно до біологічної статі, в них виникає сексуальний інтерес. Їхнє рішення про секс може бути усвідомленим і здоровим. Це є нижньою межею віку. Але кожна людина розвиває свою сексуальність індивідуально: хтось має перший досвід у 16, а хтось лише у 27. І те, й інше вважається нормальним. Різні люди готові до сексу в різні час, і це є природним процесом.

Як зрозуміти, що ви готові

Перед першим сексом варто поговорити з партнером про ваші очікування та емоції, чесно сказати, якщо після розмови ви все ще думаєте, що не готові. Обговоріть контрацепцію і домовтеся, що зможете зупинитися в будь-який момент.

А ще варто поставити кілька запитань собі:

Чи відчуваю я тиск з боку будь-кого, наприклад партнера, друзів чи рідних?

Чи можу я потім пошкодувати про щось?

Чи погоджуюсь я на секс тільки для того, щоб втримати партнера?

Якщо на якесь із цих питань ви відповіли позитивно, подумайте краще, чи варто починати зараз, і поговоріть про це зі своїм партнером.