Протоколи харчування

Підхід, у якому лікування відбувається без застосування фармацевтичних препаратів, лише з допомогою "натуральних" методів, здається дуже привабливим.

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Це особливо актуально для людей з хронічними захворюваннями, які втомилися від постійного приймання ліків та шукають методи, які обіцяють позбавити їх від хвороби раз і назавжди. Однак щодо хронічних захворювань такі обіцянки рідко підтверджуються у доказовій медицині.

Протокол харчування для схуднення

Дієтичні протоколи для схуднення зазвичай ґрунтуються на припущенні, що є продукти, від яких людина набирає вагу та їх потрібно виключити. Основне правило схуднення – споживати менше калорій, ніж витрачає людина. Дієтичні протоколи зазвичай працюють саме так – вони виключають продукти з високою калорійністю, замінюючи їх більш низькокалорійними.

Але справа не в тому, що ми втрачаємо вагу від певної їжі та набираємо від іншої. У контексті схуднення немає різниці, звідки прийшли 500 калорій – з чипсів чи з гречки. Різниця є в поживній цінності продуктів, вмісті макро-і мікроелементів.

Чому не варто обмежувати себе в харчуванні без необхідності

Посилених дієтичних обмежень важко дотримуватись, це може призвести до хронічного стресу. Мало хто здатний прожити все життя, постійно відмовляючи собі в улюблених продуктах, і це часто призводить до переїдання, вини та сорому.

Якщо є чіткі медичні причини для обмеження, наприклад, алергія, це одна справа. В іншому випадку – непотрібне обмеження, яке не приносить явної користі, але значно знижує якість життя та збільшує ризик розвитку харчових порушень.

Яких харчування принципів потрібно дотримуватись

Здорове харчування не передбачає суворих заборон. Важливо прагнути поєднання науково обґрунтованих рекомендацій і того, що вам подобається. Дозволяйте собі все, що хочете, але у розумних кількостях. Поступово вводьте у життя корисні звички: