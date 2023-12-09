Протоколы питания
Подход, при котором лечение происходит без применения фармацевтических препаратов, только с помощью "натуральных" методов кажется очень привлекательным.
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Это особенно актуально для людей с хроническими заболеваниями, уставшими от постоянного приема лекарств и ищущих методы, обещающие избавить их от болезни раз и навсегда. Однако по поводу хронических заболеваний такие обещания редко подтверждаются в доказательной медицине.
Протокол питания для похудения
Диетические протоколы для похудения обычно основываются на предположении, что продукты, от которых человек набирает вес и их нужно исключить. Основное правило похудения – потреблять меньше калорий, чем тратит человек. Диетические протоколы обычно работают именно так – они исключают продукты с высокой калорийностью, заменяя их более низкокалорийными.
Но дело не в том, что мы теряем весы от определенной пищи и набираем от другой. В контексте похудения нет разницы, откуда пришли 500 калорий – из чипсов или из гречки. Разница есть в питательной ценности продуктов, содержании макро- и микроэлементов.
Почему не стоит ограничивать себя в питании без необходимости
Усиленные диетические ограничения трудно соблюдать, это может привести к хроническому стрессу. Мало кто способен прожить всю жизнь, постоянно отказывая себе в любимых продуктах, и это часто приводит к перееданию, вине и стыду.
Если есть четкие медицинские причины для ограничения, например аллергия, это одно дело. В противном случае – ненужное ограничение, которое не приносит явной пользы, но значительно снижает качество жизни и увеличивает риск развития пищевых нарушений.
Каких питание принципов нужно придерживаться
Здоровое питание не подразумевает строгих запретов. Важно стремиться к сочетанию научно обоснованных рекомендаций и к тому, что вам нравится. Позвольте себе все, что хотите, но в разумных количествах. Постепенно вводите в жизнь полезные привычки:
- включайте в рацион цельнозерновые продукты, крупы, крахмалистые овощи;
- ежедневно употребляйте пять порций фруктов и овощей;
- чаще ешьте рыбу, включая жирные сорта, такие как лосось, форель, сельдь, сардины, скумбрия;
- сокращайте потребление насыщенных жиров – жирное мясо, колбасы, сливочное масло, жирные молочные продукты – до 5 – 6% от общей калорийности рациона;
- ограничивайте потребление соли до 6 г/сут;
- пейте, когда испытываете жажду.