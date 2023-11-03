Протеїнові порошки роблять з інгредієнтів тваринного та рослинного походження. Для цього сировину очищають від усього, окрім білка. На виробництві можуть додати дієтичні добавки та підсолоджувачі.

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Скільки людині потрібно білка

Звичайним людям рекомендують їсти 0,8 г білка на кілограм тіла, а спортсменам – по 1,2 – 1,5 г або 20 – 30% від усього раціону. Професійним спортсменам радять вживати близько 3,5 грами на кілограм маси.

Людям, які займаються силовими навантаженнями, потрібно приблизно 1,4 – 1,8 грама на кілограм ваги, а людям із навантаженням на витривалість – 1,2 – 1,4 грама на кілограм.

Ось які продукти багаті білком :

червоне м'ясо – яловичина, свинина та баранина в обмеженій кількості;

біле м'ясо – м'ясо птиці;

риба та морепродукти – тріска, минтай, барабулька, лосось, оселедець та сардина;

молоко, йогурт та яйця;

крупи та бобові.

Чи шкідливі протеїнові порошки

Існує кілька факторів, через які протеїнові порошки можуть бути шкідливими.

порошки – це не ліки, тому виробники можуть додавати речовини, які не вказані у складі;

немає досліджень про довгострокові ефекти прийняття протеїну;

у людей з алергією та непереносимістю лактози протеїн може викликати реакцію;

у них може бути багато калорій та цукру через підсолоджувачі.

Кому потрібні протеїнові коктейлі

Звичайна людина може набрати норму білка з продуктів, тому від протеїну йому користі не буде. Але є два винятки:

Люди старше 65 років – з віком людина втрачає м'язи, протеїн допомагає збільшити силу і суху масу тіла.

Професійні спортсмени – у них вища потреба у білку, яку не завжди можна чи зручно закривати звичайною їжею. Але їсти понад 20 – 40 г білка сенсу немає, інакше він перейде в калорії.

Білок не можна застосовувати з деякими препаратами. Це такі ліки:

Альбендазол – уникайте вживання сироваткового протеїну, якщо приймаєте цей препарат проти паразитів. Добавка може перешкоджати дії препарату.

"Алендронат" – вживання сироваткового протеїну з цим препаратом, який використовується для профілактики або лікування остеопорозу, може знизити всмоктування препарату.

Деякі антибіотики – вживання сироваткового протеїну з хіноліновими або тетрацикліновими антибіотиками може знизити всмоктування ліків.