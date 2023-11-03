Протеиновые порошки производят из ингредиентов животного и растительного происхождения. Для этого сырье очищают от всего, кроме белка. На производстве могут добавить диетические добавки и подсластители.

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Сколько человеку нужно белка

Обычным людям рекомендуют есть 0,8 г белка на килограмм тела, а спортсменам – по 1,2 – 1,5 г или 20 – 30% всего рациона. Профессиональным спортсменам советуют употреблять около 3,5 г на килограмм массы.

Людям, которые занимаются силовыми нагрузками, нужно примерно 1,4 – 1,8 г на килограмм веса, а людям с нагрузкой на выносливость – 1,2 – 1,4 г на килограмм.

Вот какие продукты богаты белком:

красное мясо – говядина, свинина и баранина в ограниченном количестве;

белое мясо – мясо птицы;

рыба и морепродукты – щепа, минтай, барабулька, лосось, сельдь и сардина;

молоко, йогурт и яйца;

крупы и бобовые.

Вредны ли протеиновые порошки

Существует несколько факторов, из-за которых протеиновые порошки могут быть вредными.

порошки – это не лекарство, поэтому производители могут добавлять вещества, не указанные в составе;

нет исследований о долгосрочных эффектах принятия протеина;

у людей с аллергией и непереносимостью лактозы протеин может вызвать реакцию;

у них может быть много калорий и сахара из-за подсластителей.

Кому нужны протеиновые коктейли

Обычный человек может набрать норму белка из продуктов, поэтому от протеина ему толку не будет. Но есть два исключения:

Люди старше 65 лет – с возрастом человек теряет мышцы, протеин помогает увеличить силу и сухую массу тела.

Профессиональные спортсмены – у них более высокая потребность в белке, которую не всегда можно или удобно закрывать обычной пищей. Но есть более 20 – 40 г белка нет смысла, иначе он перейдет в калории.

Белок нельзя использовать с некоторыми препаратами. Это такое лекарство:

Альбендазол – избегайте употребления сывороточного протеина, если вы принимаете этот препарат против паразитов. Добавка может препятствовать действию препарата.

"Алендронат" - употребление сывороточного протеина с этим препаратом, используемым для профилактики или лечения остеопороза, может снизить всасывание препарата.

Некоторые антибиотики – применение сывороточного протеина с хинолиновыми или тетрациклиновыми антибиотиками может снизить всасывание лекарства.