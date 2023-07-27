Звісно, можна просто зачекати кілька годин і неприємні відчуття минуть. А можна діяти вже тут і зараз. Покращити стан допоможуть прості, але дієві поради.

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Випийте чаю

Попри відчуття, що ви ось-ось луснете, спробуйте випити чаю. Особливо, якщо це чай із кореня цикорію та без кофеїну, це допоможе травленню та швидко заспокоїть шлунок. Якщо вам не смакує такий напій, можете замінити його чаєм із ромашки — він має схожий ефект.

Перцева м'ята

Її запах не лише допомагає нейтралізувати випари на кухні та прибрати неприємні запахи, які з'являються під час приготування їжі. Вона також має розслаблювальну дію, допомагає травленню, позбавляє відчуття нудоти, яке може з'явитися після переїдання.

Прогулянка

Якщо переїли, найкращим рішенням буде звичайна прогулянка. Не потрібно поспішати, чи йти бігати на стадіон, навіть найменша активність буде ефективною, щоб позбутись неприємного відчуття важкості унаслідок переїдання. Коротка прогулянка після обіду чи вечері допоможе травленню. Також така прогулянка є відмінною профілактикою печії, якщо у вас часто виникає ця проблема.