Американські вчені провели обсерваційне дослідження, в якому взяли участь 700 тисяч колишніх американських військових, і з'ясували, як 8 корисних звичок впливають на здоров'я.

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Хронічні захворювання пов'язані з більш ніж 80% усіх витрат на охорону здоров'я і є основною причиною захворюваності та смертності в Сполучених Штатах Америки. Здоровий спосіб життя був запропонований як потенційний спосіб усунути корінні причини хронічних захворювань та пов'язаних із ними витрат. Мета цього дослідження – оцінити ризик смерті та тривалість життя залежно від індивідуальних факторів способу життя,

– пояснили вчені.

Нове дослідження способу життя

Вони виділили вісім "здорових" звичок: підтримання фізичної активності, відсутність запоїв, а також опіоїдної та нікотинової залежностей, здатність справлятися зі стресом, правильне харчування, здоровий сон та позитивні стосунки з оточуючими.

У вибірку включили 719 147 осіб 40 – 99 років, які брали участь у проєкті The Million Veteran Program (MVP) з 2011 до 2019 року. За цей період померли 33 375 учасників.

Як здорові звички продовжують життя

За підсумками 1,13 мільйона людино-років спостережень дослідники виявили, що рівень смертності для ветеранів, які взагалі не мали здорових звичок, становив 72,6 (на 1000 людино-років); для тих, хто до зрілого віку перейняв хоча б одну звичку – 46,3, дві – 36,3, три – 29,8, чотири – 25,2, п'ять – 20,8, шість – 15,7, сім – 12,3, вісім – 7,4.

"Мультискоректований відносний ризик смерті дорівнював 0,95 для осіб з позитивними соціальними відносинами порівняно з їхніми однолітками, 0,82 – для людей, які дотримувалися правил здорового сну, 0,81 – для тих, хто не впадає в запої, 0,79 – для тих, хто правильно харчується, 0,7 курців, 0,62 – для людей без розладу, пов'язаного із вживанням опіоїдів, 0,54 – для фізично активних", – розповіли вчені.

В учасників дослідження, які відповідали всім восьми чинникам здорового способу життя, ризик смерті від усіх причин виявився нижчим на 13% – порівняно з тими, хто не дотримувався жодного правила. Очікувана тривалість життя 40-річних чоловіків була при цьому більшою на 23,7 року, жінок – на 22,6.