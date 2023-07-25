Вчені виявили, що у людей, які дотримувалися екологічної дієти, ймовірність померти протягом періоду спостереження (понад 30 років) була на 25% нижчою, ніж у тих, хто харчувався менш раціонально.

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Нове дослідження відповідального харчування

Ця робота заснована на попередніх дослідженнях, коли були виявлені продукти, які є безпрограшними як для здоров'я, так і навколишнього середовища. Йдеться про цільнозернові продукти, фрукти, некрохмалисті овочі, горіхи і ненасичені масла. Продуті з протилежного табору, які вважаються шкідливими для довкілля та здоров'я людини – це яйця, червоне та перероблене м'ясо.

Результати нового дослідження показують, що вживання екологічно чистіших продуктів може допомогти знизити ризик смерті від раку, хвороб серця, респіраторних та нейродегенеративних захворювань. А також пов'язано з меншим впливом на довкілля з погляду таких факторів, як використання води, землекористування, забруднення поживними речовинами та викиди парникових газів.

У новому дослідженні вчені прагнули створити простий інструмент, який політики та фахівці у галузі охорони здоров'я могли б використовувати для розробки стратегій покращення суспільної охорони здоров'я та подолання кліматичної кризи. У результаті було створено Планетарно здоровий дієтичний індекс (PHDI).

Екологічні харчі продовжують життя та рятують планету

Вчені розглянули існуючі дослідження взаємозв'язку між різними групами харчів та їхнім впливом на здоров'я на основі еталонної дієти EAT-Lancet, яка враховує вплив на навколишнє середовище методів виробництва харчів. Потім вони застосували індекс для аналізу результатів серед більш ніж 100 тисяч учасників двох великих когортних досліджень, проведених у Сполучених Штатах. Набір даних включав понад 47 000 смертей за період спостереження, що охоплює понад три десятиліття з 1986 по 2018 рік.

Загалом вони виявили, що у людей із найвищого квінтиля (одна п'ята частина учасників) за PHDI ризик смерті від будь-якої причини був на 25% нижчим, ніж у людей із найнижчого квінтиля. Вищі бали PHDI були пов'язані зі зниженням ризику смерті від раку або серцево-судинних захворювань на 15%, зниженням ризику смерті від нейродегенеративних захворювань на 20% та зниженням ризику смерті від респіраторних захворювань на 50%.