Відкриття зробила група вчених на чолі зі знаменитим дослідником антивікових процесів із Гарвардської медичної школи Девідом Сінклером.

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Нам вдалось ідентифікувати 6 хімічних коктейлів, які менш ніж за тиждень і без шкоди для клітинної ідентичності відновлюють юнацький профіль транскриптів усього геному і обертають транскриптомний вік,

– зазначив Сінклер.

Зазначають, що отримані дані свідчить про те, що повернути молодість можна не тільки за допомогою генетичних, а й хімічних інструментів.

Зауважте, вчені поки не підтвердили свої висновки на людях, тільки на клітинній культурі.

А тому, поспішати з висновками дещо рано, переконані інші вчені. Мовляв, ця заява звучить дуже сміливо.

Що кажуть інші дослідники

Біогеронтолог Метт Каберляйн, який очолює лабораторію в Медичному центрі Вашингтонського університету, теж закликав ставитися стримано до результатів гарвардських колег, доки їхні результати не будуть перевірені.

Втім, привід для оптимізму все ж є. Девід Сінклер уже домігся вражаючих результатів у справі припинення клітинного старіння. Щоправда, раніше він використовував генетичні інструменти.