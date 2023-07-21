Открытие совершила группа ученых во главе со знаменитым исследователем антивозрастных процессов из Гарвардской медицинской школы Дэвидом Синклером.

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Нам удалось идентифицировать 6 химических коктейлей, которые менее чем за неделю и без ущерба для клеточной идентичности восстанавливают юношеский профиль транскриптов всего генома и вращают транскриптомный возраст.

– отметил Синклер.

Отмечают, что полученные данные свидетельствуют о том, что вернуть молодость можно не только с помощью генетических, но и химических инструментов.

Учтите, ученые пока не подтвердили свои выводы на людях, только на клеточной культуре.

Поэтому спешить с выводами несколько рано, убеждены другие ученые. Мол, это заявление звучит очень смело.

Что говорят другие исследователи

Биогеронтолог Мэтт Каберляйн, возглавляющий лабораторию в Медицинском центре Вашингтонского университета, тоже призвал относиться сдержанно к результатам гарвардских коллег, пока их результаты не будут проверены.

Впрочем, повод для оптимизма все-таки есть. Дэвид Синклер уже добился поразительных результатов по прекращению клеточного старения. Правда, раньше он использовал генетические инструменты.