Ученые обнаружили, что у людей, которые соблюдали экологическую диету, вероятность умереть в течение периода наблюдения (более 30 лет) была на 25% ниже, чем у тех, кто питался менее рационально.

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Новое исследование ответственного питания

Эта работа основана на предыдущих исследованиях, когда были обнаружены продукты, беспроигрышные как для здоровья, так и окружающей среды. Речь идет о цельнозерновых продуктах, фруктах, некрахмалистых овощах, орехах и ненасыщенных маслах. Продуть из противоположного лагеря, которые считаются вредными для окружающей среды и здоровья человека – это яйца, красное и переработанное мясо.

Результаты нового исследования показывают, что употребление экологически более чистых продуктов может помочь снизить риск смерти от рака, болезней сердца, респираторных и нейродегенеративных заболеваний. А также связано с меньшим влиянием на окружающую среду с точки зрения таких факторов как использование воды, землепользование, загрязнение питательными веществами и выбросы парниковых газов.

В новом исследовании ученые стремились создать простой инструмент, который политики и специалисты в области здравоохранения могли использовать для разработки стратегий улучшения общественного здравоохранения и преодоления климатического кризиса. В результате был создан Планетарно здоровый диетический индекс (PHDI).

Экологические продукты продлевают жизнь и спасают планету

Ученые рассмотрели существующие исследования взаимосвязи между различными группами продуктов питания и их влиянием на здоровье на основе эталонной диеты EAT-Lancet, учитывающей влияние на окружающую среду методов производства продуктов питания. Затем они применили индекс для анализа результатов среди более 100 тысяч участников двух крупных когортных исследований, проведенных в Соединенных Штатах. Набор данных включал более 47 000 смертей за период наблюдения, включающий более трех десятилетий с 1986 по 2018 год.

В общем, они обнаружили, что у людей из самого высокого квинтиля (одна пятая часть участников) за PHDI риск смерти от любой причины был на 25% ниже, чем у людей из низшего квинтиля. Высшие баллы PHDI были связаны со снижением риска смерти от рака или сердечно-сосудистых заболеваний на 15%, снижением риска смерти от нейродегенеративных заболеваний на 20% и снижением риска смерти от респираторных заболеваний на 50%.