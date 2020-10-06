Одним з найчастіших симптомів коронавірусу є втрата смаку. Але якщо ви перестали відчувати їжу на смак, це зовсім не означає, що у вас COVID-19.

Гіпогевзія – саме так в медицині називають тимчасове порушення смаку, а його повна відсутність називають агевзія. Вона зустрічається набагато рідше. Найчастіше мова йде саме про часткові порушення, пише The Daily Mail.

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Їжа зачіпає стимуляцію смакових рецепторних клітин, які згодом передають сигнали мозку. Клітини розташовані на смакових рецепторах язика і порожнини рота.

Це зона обслуговується трьома великими нервами, і саме тому повна відсутність смаку зустрічається рідко. Адже воно означає пошкодження всіх трьох нервів одразу.

Чому зникає відчуття смаку

При цьому бувають і інші можливі причини проблем зі смаком крім коронавірусу.

Гінгівіт (запалення ясен) та кандидоз (грибкове ураження ротової порожнини). Через ці хвороб відбуваються зміни хімічного складу слини та слизової навколо смакових рецепторів, що знижує їхню чутливість.

Хвороба Шегрена – запальний розлад імунної системи, що викликає сухість очей і рота. При ньому також може статися закриття смакових пор, через які молекули потрапляють до смакових рецепторів.

Дефіцит вітаміну B12 призводить до атрофічного глоситу, який характеризується зменшенням або повним зникненням всіх видів сосочків слизової оболонки язика.

Існує група ліків, які впливають на смак, включаючи інгібітори АСЕ для лікування гіпертонії.

У деяких випадках причиною гіпогевзії може стати дефіцит цинку.



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