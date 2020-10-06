Втрата смаку – це не завжди COVID-19: перелік хвороб
Одним з найчастіших симптомів коронавірусу є втрата смаку. Але якщо ви перестали відчувати їжу на смак, це зовсім не означає, що у вас COVID-19.
Гіпогевзія – саме так в медицині називають тимчасове порушення смаку, а його повна відсутність називають агевзія. Вона зустрічається набагато рідше. Найчастіше мова йде саме про часткові порушення, пише The Daily Mail.
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Їжа зачіпає стимуляцію смакових рецепторних клітин, які згодом передають сигнали мозку. Клітини розташовані на смакових рецепторах язика і порожнини рота.
Це зона обслуговується трьома великими нервами, і саме тому повна відсутність смаку зустрічається рідко. Адже воно означає пошкодження всіх трьох нервів одразу.
Чому зникає відчуття смаку
При цьому бувають і інші можливі причини проблем зі смаком крім коронавірусу.
- Гінгівіт (запалення ясен) та кандидоз (грибкове ураження ротової порожнини). Через ці хвороб відбуваються зміни хімічного складу слини та слизової навколо смакових рецепторів, що знижує їхню чутливість.
- Хвороба Шегрена – запальний розлад імунної системи, що викликає сухість очей і рота. При ньому також може статися закриття смакових пор, через які молекули потрапляють до смакових рецепторів.
- Дефіцит вітаміну B12 призводить до атрофічного глоситу, який характеризується зменшенням або повним зникненням всіх видів сосочків слизової оболонки язика.
- Існує група ліків, які впливають на смак, включаючи інгібітори АСЕ для лікування гіпертонії.
- У деяких випадках причиною гіпогевзії може стати дефіцит цинку.
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