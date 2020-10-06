Коронавірус може долати порівняно великі відстані та довго зберігатися в повітрі. Попри ряд досліджень, які підтверджують це, відповідні положення довго не з'являлися в офіційних рекомендаціях по COVID-19.

Американські центри з контролю і профілактиці захворювань (CDC) внесли зміни в інструкції про поширення COVID-19.

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Передача коронавірусу повітрям

У пресрелізі агентство повідомляє, що в оновленні воно враховує деякі опубліковані дані, які показують, що в певних, нетипових, обставин люди з COVID-19 можуть заражати інших на відстані понад 6 футів (приблизно 1,8 метра). Зараження може відбуватися і в місцях, які недавно залишили інфіковані люди.

Це можливо в погано вентильованих або закритих приміщеннях. Зараженню сприяють дії, які викликають посилене дихання, наприклад, важкі вправи. Це може призводити до появи в повітрі частинок, які здатні переносити вірус.

Документ містить застереження, що COVID-19 набагато частіше передається при близькому контакті з інфікованим.

Профілактика коронавірусу від CDC

У розділі про заходи профілактики зазначено, що ймовірність повітряного шляху зараження стає нижче, якщо люди в громадських місцях носять маски. Рекомендується за можливості уникати людних закритих приміщень. Ризик зараження зменшує адекватне провітрювання.

CDC вже публікували аналогічні зміни у вересні, але через день видалили їх, пояснивши це тим, що їхнє розміщення на сайті було помилкою.



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