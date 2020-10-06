Одним из самых частых симптомов коронавируса является потеря вкуса. Но если вы перестали чувствовать пищу на вкус, это вовсе не означает, что у вас COVID-19.

Гипогевзия – именно так в медицине называют временное нарушение вкуса, а его полное отсутствие называют агевзией. Она встречается гораздо реже. Чаще всего речь идет именно о частичных нарушениях, пишет The Daily Mail.

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Еда затрагивает стимуляцию вкусовых рецепторных клеток, которые впоследствии передают сигналы мозгу. Клетки расположены на вкусовых рецепторах языка и полости рта.

Это зона обслуживается тремя большими нервами, и именно поэтому полное отсутствие вкуса встречается редко. Ведь оно означает повреждение всех трех нервов сразу.

Почему исчезает ощущение вкуса

При этом бывают и другие возможные причины проблем со вкусом кроме коронавируса.

Гингивит (воспаление десен) и кандидоз (грибковое поражение ротовой полости). Из-за этих болезней происходят изменения химического состава слюны и слизистой вокруг вкусовых рецепторов, что снижает их чувствительность.

Болезнь Шегрена – воспалительное расстройство иммунной системы, вызывает сухость глаз и рта. При нем также может произойти закрытие вкусовых пор, через которые молекулы попадают в вкусовые рецепторы.

Дефицит витамина B12 приводит к атрофическому глосситу, который характеризуется уменьшением или полным исчезновением всех видов сосочков слизистой оболочки языка.

Существует группа лекарств, которые влияют на вкус, включая ингибиторы АСЕ для лечения гипертонии.

В некоторых случаях причиной гипогевзии может стать дефицит цинка.



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