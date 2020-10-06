Коронавирус может преодолевать сравнительно большие расстояния и долго храниться в воздухе. Несмотря на ряд исследований, подтверждающих это, соответствующие положения долго не появлялись в официальных рекомендациях по COVID-19.

Американские центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) внесли изменения в инструкции о распространении COVID-19.

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Передача коронавируса по воздуху

В пресс-релизе агентство сообщает, что в обновлении оно учитывает некоторые опубликованные данные, которые показывают, что в определенных, нетипичных обстоятельствах люди с COVID-19 могут заражать других на расстоянии более 6 футов (примерно 1,8 метра). Заражение может происходить и в местах, которые недавно покинули инфицированные люди.

Это возможно в плохо вентилируемых или закрытых помещениях. Заражению способствуют действия, которые вызывают усиленное дыхание, например, тяжелые упражнения. Это может приводить к появлению в воздухе частиц, которые способны переносить вирус.

Документ содержит оговорку, что COVID-19 гораздо чаще передается при близком контакте с инфицированным.

Профилактика коронавируса от CDC

В разделе о мерах профилактики указано, что вероятность воздушного пути заражения становится ниже, если люди в общественных местах носят маски. Рекомендуется по возможности избегать людных закрытых помещений. Риск заражения уменьшает адекватное проветривание.

CDC уже публиковали аналогичные изменения в сентябре, но через день удалили их, объяснив это тем, что их размещение на сайте было ошибкой.



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