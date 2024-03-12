Ба більше, і вік ваш тут ні до чого. Так, команда вчених Стенфордського університету під час дослідження з’ясувала, що симптоми похмілля можуть бути індикатором тривалого коронавірусу.

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Люди, які відчувають затяжні наслідки інфекції, повідомляли про посилення симптомів похмілля, що вказує на те, що вірус може посилити негативні реакції організму після вживання алкоголю,

– зазначають учені.

Деталі дослідження

У ході дослідження вчені опитували учасників, у яких симптоми коронавірусного захворювання все ще проявляються через кілька місяців після зараження. Всі вони відзначали, що мають важке похмілля.

Одна учасниця, 49-річна жінка, поділилася своїм досвідом, у якої кронавірус проявлявся упродовж 11 місяців. Вона розповіла, що навіть келих вина буквально "вибиває" її з життя.

Учені наголосили, що вплив тривалого коронавірусу на вживання алкоголю очевидний у різних вікових групах.

Організму важче приймати алкоголь

Ще один учасник дослідження – 40-річний чоловік, за словами якого, раніше міг випити 7 коктейлів за вечір, тепер насилу справляється з одним. Він упродовж останніх 3 місяців у нього спостерігалися тривалі симптоми коронавірусу.

Подібні стани відзначили також і 60-річний чоловік і 36-річна жінка.

Пояснення вчених

Учені вважають, що пацієнти з тривалим коронавірусом стикаються з новими реакціями на алкоголь і підвищеною чутливістю, викликаною вірусом.

І пояснюють це тим, що вірус послаблює запалення в організмі, що, зі свого боку, знижує гематоенцефалічний бар'єр, а це призводить до ппосиленого відчуття нудоти, спричиненої алкоголем, а відповідно – посилює симптоми похмілля.