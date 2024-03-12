Более того, и возраст ваш здесь ни при чем. Так, команда ученых Стэнфордского университета в ходе исследования выяснила, что симптомы похмелья могут быть индикатором длительного коронавируса.

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Люди, которые испытывают затяжные последствия инфекции, сообщали об усилении симптомов похмелья, что указывает на то, что вирус может усилить негативные реакции организма после употребления алкоголя,

– отмечают ученые.

Детали исследования

В ходе исследования ученые опрашивали участников, у которых симптомы коронавирусного заболевания все еще проявляются через несколько месяцев после заражения. Все они отмечали, что имеют тяжелое похмелье.

Одна участница, 49-летняя женщина, поделилась своим опытом, у которой кронавирус проявлялся на протяжении 11 месяцев. Она рассказала, что даже бокал вина буквально "выбивает" ее из жизни.

Ученые отметили, что влияние длительного коронавируса на употребление алкоголя очевидно в разных возрастных группах.

Организму труднее принимать алкоголь

Еще один участник исследования – 40-летний мужчина, по словам которого, раньше мог выпить 7 коктейлей за вечер, теперь с трудом справляется с одним. Он на протяжении последних 3 месяцев у него наблюдались длительные симптомы коронавируса.

Подобные состояния отметили также и 60-летний мужчина и 36-летняя женщина.

Объяснение ученых

Ученые считают, что пациенты с длительным коронавирусом сталкиваются с новыми реакциями на алкоголь и повышенной чувствительностью, вызванной вирусом.

И объясняют это тем, что вирус ослабляет воспаление в организме, что, со своей стороны, снижает гематоэнцефалический барьер, а это приводит к усиленному ощущению тошноты, вызванной алкоголем, а соответственно – усиливает симптомы похмелья.