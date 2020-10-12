Фармацевтичний гігант AstraZeneca завершує розробку ліків проти коронавірусу на основі антитіл. Очікують, що препарат окрім лікування матиме профілактичну дію та забезпечуватиме пацієнту рік захисту від інфікування.

Випробування шведсько-британської компанії AstraZeneca Plc перебуває на фінальній стадії дослідження. Значний прорив стався через суттєву фінансову підтримку з боку США, після того, як Дональд Трамп успішно пройшов подібну терапію. Про це повідомляє Bloomberg.

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Що відомо про ліки проти коронавірусу

Препарати створені на основі антитіл, це стероїди та засоби проти артриту, що запобігатимуть зараженню.

Розробку перевірятимуть на здатність захищати людину від інфікування вірусом — за прогнозами компанії, нові ліки даватимуть річний імунітет.

Також автори тестуватимуть здатність препарату лікувати пацієнтів із симптомами коронавірусу.

Комбінація антитіл може потенційно забезпечити негайний і тривалий ефект як для профілактики, так і для лікування інфекції COVID-19,

– заявив генеральний директор AstraZeneca Паскаль Соріот.

Масштабні випробування

Протягом кількох наступних тижнів у випробуваннях візьмуть участь близько 6 тисяч добровольців.

Подібні препарати на основі антитіл розробляють також компанії Regeneron Pharmaceuticals Inc. та Eli Lilly & Co.

Ці компанії теж звернулися до Управління з контролю за продуктами та ліками США щодо надання дозволів на екстрене використання, але ще не отримали дозволу.

Роль США у дослідженнях

Таке пожвавлення щодо випробувань, ймовірно, пов'язане із заявою Трампа, який розповів, що коктейль антитіл Регенерона був ключовим у його одужанні від коронавірусу.

США інвестували в подальші дослідження компанії AstraZeneca Plc майже пів мільярда доларів.

Своєю чергою, Astra погодилася поставити до кінця 2020 року до США 100 000 доз препарату із можливістю придбання мільйона додаткових доз у 2021 році.

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Останні дослідження науковців зі Швеції та Фінляндії підтвердили, що переливання плазми від людей, які одужали від коронавірусу, дозволяє одужати від COVID-19 менш ніж за тиждень.

А насичена антитілами плазма лікує літніх хворих впродовж 10-30 днів.