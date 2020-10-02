Експериментальний препарат довів свою ефективність: ізраїльські лікарі змогли вилікувати від коронавірусу абсолютно новим препаратом.

Що відомо про препарат

Експериментальні ліки мають назву "Alostra". Препарат випробовували в Єрусалимі (Ізраїль) в лікарні "Хадасса" (Ейн-Керем), повідомляє сайт ізраїльського телеканалу N12.

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Ліки було розроблено на основі досліджень голови відділення внутрішньої медицини та керівника "червоної зони" "Хадасса" професора Дрора Меврураха. Раніше препарат успішно випробували на десяти пацієнтах із сепсисом.

Важливо: після застосування експериментальних ліків пацієнти побороли COVID-19.

Препарат призначений для лікування широкого кола медичних випадків, у яких є підвищена активність імунної системи, що призводить до збільшення секреції білків клітинами імунної системи і викликає цитокіновий шторм,

– пояснив учений.

Як діє Alostra

Його дія здійснюється шляхом обробки клітин, взятих у здорового донора і індукованих у лабораторії, у такий спосіб, що вони під час введення в тіло пацієнта стримують запалення або цитокіновий шторм, який дможе бути фатальним для хворого.

30 вересня з "Хадасса" був виписаний останній з п'яти вилікуваних хворих на коронавірус, що перебували у важкому стані (двоє були при смерті), які пройшли лікування в рамках першого у світі клінічного експерименту.