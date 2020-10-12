Фармацевтический гигант AstraZeneca завершает разработку лекарств против коронавируса на основе антител. Ожидается, что препарат кроме лечения будет оказывать профилактическое действие и обеспечивать пациенту год защиты от инфицирования.

Испытания шведско-британской компании AstraZeneca Plc находятся на финальной стадии исследования. Значительный прорыв произошел из-за существенной финансовой поддержки со стороны США, после того, как Дональд Трамп успешно прошел подобную терапию. Об этом сообщает Bloomberg.

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Что известно о лекарствах против коронавируса

Препараты созданы на основе антител, это стероиды и средства против артрита, которые будут предотвращать заражение.

Разработку будут проверять на способность защищать человека от инфицирования вирусом – по прогнозам компании, новые лекарства будут давать годовой иммунитет.

Также авторы будут тестировать способность препарата лечить пациентов с симптомами коронавируса.

Комбинация антител может потенциально обеспечить немедленный и длительный эффект как для профилактики, так и для лечения инфекции COVID-19,

– заявил генеральный директор AstraZeneca Паскаль Сориот.

Масштабные испытания

В течение нескольких следующих недель в испытаниях примут участие около 6 тысяч добровольцев.

Подобные препараты на основе антител разрабатывают также компании Regeneron Pharmaceuticals Inc. и Eli Lilly & Co.

Эти компании тоже обратились в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США о предоставлении разрешений на экстренное использование, но еще не получили разрешение.

Роль США в исследованиях

Такое оживление проведения испытаний, вероятно, связано с заявлением Трампа, который рассказал, что коктейль антител Регенерона был ключевым в его выздоровлении от коронавируса.

США инвестировали в последующие исследования компании AstraZeneca Plc почти полмиллиарда долларов.

В свою очередь, Astra согласилась поставить до конца 2020 года в США 100 тысяч доз препарата с возможностью приобретения миллиона дополнительных доз в 2021 году.

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А насыщенная антителами плазма лечит пожилых больных в течение 10-30 дней.