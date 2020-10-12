Препарат против коронавируса на финальном этапе разработки: будет защищать от инфекции еще год
Фармацевтический гигант AstraZeneca завершает разработку лекарств против коронавируса на основе антител. Ожидается, что препарат кроме лечения будет оказывать профилактическое действие и обеспечивать пациенту год защиты от инфицирования.
Испытания шведско-британской компании AstraZeneca Plc находятся на финальной стадии исследования. Значительный прорыв произошел из-за существенной финансовой поддержки со стороны США, после того, как Дональд Трамп успешно прошел подобную терапию. Об этом сообщает Bloomberg.
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Что известно о лекарствах против коронавируса
Препараты созданы на основе антител, это стероиды и средства против артрита, которые будут предотвращать заражение.
Разработку будут проверять на способность защищать человека от инфицирования вирусом – по прогнозам компании, новые лекарства будут давать годовой иммунитет.
Также авторы будут тестировать способность препарата лечить пациентов с симптомами коронавируса.
Комбинация антител может потенциально обеспечить немедленный и длительный эффект как для профилактики, так и для лечения инфекции COVID-19,
– заявил генеральный директор AstraZeneca Паскаль Сориот.
Масштабные испытания
В течение нескольких следующих недель в испытаниях примут участие около 6 тысяч добровольцев.
Подобные препараты на основе антител разрабатывают также компании Regeneron Pharmaceuticals Inc. и Eli Lilly & Co.
Эти компании тоже обратились в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США о предоставлении разрешений на экстренное использование, но еще не получили разрешение.
Роль США в исследованиях
Такое оживление проведения испытаний, вероятно, связано с заявлением Трампа, который рассказал, что коктейль антител Регенерона был ключевым в его выздоровлении от коронавируса.
США инвестировали в последующие исследования компании AstraZeneca Plc почти полмиллиарда долларов.
В свою очередь, Astra согласилась поставить до конца 2020 года в США 100 тысяч доз препарата с возможностью приобретения миллиона дополнительных доз в 2021 году.
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