Экспериментальный препарат доказал свою эффективность: израильские врачи смогли вылечить от коронавируса совершенно новым препаратом.

Что известно о препарате

Экспериментальные лекарства имеют название "Alostra". Препарат испытывали в Иерусалиме (Израиль) в больнице "Хадасса" (Эйн-Керем), сообщает сайт израильского телеканала N12.

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Лекарство было разработано на основе исследований председателя отделения внутренней медицины и руководителя "красной зоны" "Хадасса" профессора Дрора Меврураха. Ранее препарат успешно испытали на десяти пациентах с сепсисом.

Важно: после применения экспериментальных лекарств пациенты побороли COVID-19.

Препарат предназначен для лечения широкого круга медицинских случаев, в которых есть повышенная активность иммунной системы, что приводит к увеличению секреции белков клетками иммунной системы и вызывает цитокиновый шторм,

– пояснил ученый.

Как действует Alostra

Его действие осуществляется путем обработки клеток, взятых у здорового донора, и индуцированных в лаборатории, таким образом, что они во время введения в тело пациента сдерживают воспаление или цитокиновый шторм, который может быть фатальным для больного.

30 сентября с "Хадасса" был выписан последний из пяти вылеченных больных на коронавирус, находившихся в тяжелом состоянии (двое были при смерти), которые прошли лечение в рамках первого в мире клинического эксперимента.