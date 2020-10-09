В Украине утвердили механизмы реализации экспериментального проекта по заготовке специфической гипериммунной плазмы крови, содержащей антитела к SARS-CoV-2.

Плазму крови планируют использовать для контрактного производства иммуноглобулина и лечения коронавирусной болезни COVID-19. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 9 октября, пишет 24 канал.

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Сначала проведут клинические исследования

В частности в рамках экспериментального проекта инициировали заготовку плазмы, которая содержит антитела к SARS-CoV-2, с последующей переработкой и изготовлением гипериммунного иммуноглобулина.

Впоследствии плазму передадут отечественным производителям лекарственных средств.

В случае успешного прохождения клинических испытаний, данный препарат будет использоваться для лечения лиц, больных COVID-19 в тяжелом состоянии,

- заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

К слову, подобные клинические испытания продолжаются и в других странах мира, согласно созданному альянсу между производителями разных стран.

Максим Степанов “У нас (в Украине – ред. 24 канал) завершились клинические испытания обычного иммуноглобулина, который показал достаточно хорошие результаты. Сейчас оформляются соответствующие документы в Государственном экспертном центре”.

Именно поэтому, по его словам, в Минздраве решили двигаться таким путем и тоже начать подобные испытания на гипериммуноглобулин

Решение приняли с доработкой в трехдневный срок.

Что известно о лечении коронавируса плазмой

Последние исследования ученых из Швеции и Финляндии подтверждают, что переливание плазмы от людей, которые выздоровели от коронавируса, позволяет выздороветь от COVID-19 менее чем за неделю.

А насыщенная антителами плазма лечит пожилых больных в течение 10-30 дней. То есть, особенно это нужно для для лечения тяжелой формы COVID-19.