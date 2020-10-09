В Україні коронавірус лікуватимуть плазмою крові з антитілами
В Україні затвердили механізми реалізації експериментального проєкту із заготівлі специфічної гіперімунної плазми крові, що містить антитіла до SARS-CoV-2.
Плазму крові планують використовувати для контрактного виробництва імуноглобуліну та лікування коронавірусної хвороби COVID-19. Відповідне рішення було прийняте на засіданні уряду 9 жовтня, пише 24 канал.
Читайте також Скільки коштує лікування коронавірусу: відверті історії українців про боротьбу з COVID-19
Спершу проведуть клінічні дослідження
Зокрема в рамках експериментального проєкту ініціювали заготівлю плазми, яка містить антитіла до SARS-CoV-2, з подальшою переробкою та виготовленням гіперімунного імуноглобуліну.
Згодом плазму передадуть вітчизняним виробникам лікарських засобів.
У разі успішного проходження клінічних випробувань, даний препарат буде використовуватися для лікування осіб, хворих на COVID-19 у важкому стані,
– заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
До слова, подібні клінічні випробування тривають й в інших країнах світу, відповідно до створеного альянсу між виробниками різних країн.
Саме тому, за його словами, у МОЗ вирішили рухатися таким шляхом і теж почати такі випробування на гіперімуноглобулін
Рішення прийняли з допрацюванням у триденний термін.
Що відомо про лікування коронавірусу плазмою
Останні дослідження науковців зі Швеції та Фінляндії підтверджують, що переливання плазми від людей, які одужали від коронавірусу, дозволяє одужати від COVID-19 менш ніж за тиждень.
А насичена антитілами плазма лікує літніх хворих протягом 10-30 днів. Тобто, особливо це потрібно для для лікування важкої форми COVID-19.