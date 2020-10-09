В Україні затвердили механізми реалізації експериментального проєкту із заготівлі специфічної гіперімунної плазми крові, що містить антитіла до SARS-CoV-2.

Плазму крові планують використовувати для контрактного виробництва імуноглобуліну та лікування коронавірусної хвороби COVID-19. Відповідне рішення було прийняте на засіданні уряду 9 жовтня, пише 24 канал.

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Спершу проведуть клінічні дослідження

Зокрема в рамках експериментального проєкту ініціювали заготівлю плазми, яка містить антитіла до SARS-CoV-2, з подальшою переробкою та виготовленням гіперімунного імуноглобуліну.

Згодом плазму передадуть вітчизняним виробникам лікарських засобів.

У разі успішного проходження клінічних випробувань, даний препарат буде використовуватися для лікування осіб, хворих на COVID-19 у важкому стані,

– заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

До слова, подібні клінічні випробування тривають й в інших країнах світу, відповідно до створеного альянсу між виробниками різних країн.

Максим Степанов “У нас (в Україні – ред. 24 канал) завершилися клінічні випробування звичайного імуноглобуліну, який показав достатньо гарні результати. Зараз оформлюються відповідні документи в Державному експертному центрі”.

Саме тому, за його словами, у МОЗ вирішили рухатися таким шляхом і теж почати такі випробування на гіперімуноглобулін

Рішення прийняли з допрацюванням у триденний термін.

Що відомо про лікування коронавірусу плазмою

Останні дослідження науковців зі Швеції та Фінляндії підтверджують, що переливання плазми від людей, які одужали від коронавірусу, дозволяє одужати від COVID-19 менш ніж за тиждень.

А насичена антитілами плазма лікує літніх хворих протягом 10-30 днів. Тобто, особливо це потрібно для для лікування важкої форми COVID-19.