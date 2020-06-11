На одному з найбільших виробників курячого м'яса в Україні стався спалах коронавірусу. На Володимир-Волинській птахофабриці заявили, що загрози закриття підприємства зараз немає, а ситуація під повним контролем.

У преслужбі компанії в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили, що ще з початку карантину введений особливий режим, а саме обов'язковий температурний скринінг, дезінфекція, забезпечення додатковими засобами індивідуального захисту тощо.

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На підприємстві вже 53 людини з 1300 співробітників з початку карантину захворіли на коронавірус.

Зазначається, що після перших випадків захворювання всі працівники з найменшими ознаками ГРЗ або іншими простудними симптомами відразу були направлені до лікаря і перебували на самоізоляції до отримання результатів тесту ПЛР.

"Тестування в державній лабораторії – тривалий процес і займає майже три тижні. Весь цей час працівники перебували на самоізоляції. У той же час було прийнято рішення за рахунок підприємства проводити аналізи в приватних лабораторіях… На сьогодні вже отримано перші негативні тести. Згідно з протоколом ВООЗ, вже після двох негативних результатів тестування працівники можуть бути допущені до роботи ", – додали у пресслужбі.

В коментарі зауважили, що стан у хворих є задовільним, а захворювання перетікає в легкій формі.

У пресслужбі зазначили, що, згідно з дослідженнями та заяви Європейського агентства з безпеки продуктів харчування (EFSA), інфекція коронавірусу не передається через їжу.

Запевняємо, що загрози закриття фабрики зараз немає і ситуація на виробництві знаходиться під повним контролем… Просимо не панікувати і запевняємо, що ситуація взята під контроль,

– заявили на птахофабриці.

Заступник Володимир-Волинського міського голови Ярослав Матвійчук зазначив, що місто вже звернулося до заступниці голови ОДА щодо вживання необхідних засобів захисту для цього підприємства.

На птахофабриці потужний спалах… Нам пообіцяли в позаплановому режимі зробити всі ПЛР дослідження саме по нашому місту, щоб оперативно відпрацювати всіх контактних осіб, щоб вони були на самоізоляції,

– наголосив Матвійчук.

За словами головної санітарної лікарки області, зараз на птахофабриці проводять протиепідемічні заходи. У разі, якщо інфекція і далі буде розповсюджуватися, то будуть прийматися рішення про припинення діяльності.

Окрім того, Наталія Янко підкреслила, що спалахи хвороби зараз фіксують і на інших підприємствах – зокрема, йдеться про місто Ковель та обласний центр – Луцьк.

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