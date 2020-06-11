Міністр охорони здоров’я Максим Степанов пропонуватиме посилити карантинні заходи через зростання кількості нових випадків захворювання на COVID-19 і "антирекорд".

Про це він сказав на брифінгу, пише 24 канал.

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За словами міністра такої кількості хворих ще не було.

Уже протягом тижня ми спостерігаємо підвищену кількість зареєстрованих випадків коронавірусної хвороби. Протягом тижня я прошу вас дотримуватися тих рекомендацій, які у нас є. Було звернення президента України, що у нас не скасований карантин, що загроза нікуди не поділася,

– сказав Степанов.

Він наголосив, що люди почали легковажно ставитися до COVID-19 і почали поводитися ніби загрози немає.

Максим Степанов “Подивіться на цифри, які ми фіксуємо кожного дня. Не тільки на цифри захворілих – подивіться на кількість летальних випадків: вчора 23 людини, сьогодні 21 людина. Це ж не просто цифри – це конкретні люди, які померли від такого ворога, як COVID-19”.

Міністр закликав українців продовжувати дотримуватися карантину. Він підкреслив, що при дотриманні заходів кількість випадків і можливість інфікування повинні знижуватися.

"Звичайно, у ситуації, коли в нас є таке підвищення кількості (нових хворих), ми будемо пропонувати проведення певних заходів – заради вашого здоров’я і життя", – сказав він.

Зазначимо, що кількість хворих могла зрости через збільшення кількості тестувань. в Україні минулої доби протестували рекордну кількість українців – 18 622. Для порівняння – 10 червня протестували 14 210 людей, а 9 червня – 6 359.

До кінця року в Україні можуть померти 7500 пацієнтів з COVID-19

Згідно з підрахунками Київської школи економіки, у випадку повернення жорсткого карантину від коронавірусу до кінця року загинуть 2000 людей. Але якщо його не повернути, то кількість жертв зросте до 7500.

Натомість колишній міністр розвитку економіки Тимофій Милованов вважає, що карантин повертати не варто навіть в тому випадку, якщо летальність буде ще вищою.

Я вважаю, що карантин не потрібно повертати, навіть якщо загине більше людей. Тому що від зупинки й спаду економіки постраждає і загине також багато людей. А в економічному вимірі втрати будуть значно більшими, ніж переваги від карантину,

– заявив Милованов.

Послаблення карантину з 10 червня / Інфографіка 24 каналу