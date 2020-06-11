Минздрав хочет усилить карантин из-за роста количества больных COVID-19
Министр здравоохранения Максим Степанов будет предлагать ужесточить карантинные меры из-за роста количества новых случаев заболевания COVID-19 и "антирекорда".
Об этом он сказал на брифинге, пишет 24 канал.
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По словам министра такого количества больных еще не было.
Уже в течение недели мы наблюдаем повышенное количество зарегистрированных случаев коронавирусной болезни. Было обращение президента Украины, что у нас не отменен карантин, что угроза никуда не делась,
– сказал Степанов.
Он отметил, что люди стали легкомысленно относиться к COVID-19 и начали вести себя как будто угрозы нет.
Министр призвал украинцев продолжать придерживаться карантина. Он подчеркнул, что при соблюдении мер количество случаев и возможность инфицирования должны снижаться.
"Конечно, в ситуации, когда у нас есть такое повышение количества (новых больных), мы будем предлагать проведение определенных мероприятий – ради вашего здоровья и жизни", – сказал он.
Отметим, что количество больных могло возрасти из-за увеличения количества тестирований. В Украине за прошедшие сутки протестировали рекордное количество украинцев – 18 622. Для сравнения – 10 июня протестировали 14 210 человек, а 9 июня – 6 359.
До конца года в Украине могут умереть 7 500 пациентов с COVID-19
Согласно подсчетам Киевской школы экономики, в случае возврата жесткого карантина от коронавируса до конца года погибнут 2 000 человек. Но если его не вернуть, то количество жертв возрастет до 7 500.
Между тем бывший министр развития экономики Тимофей Милованов считает, что карантин возвращать не стоит даже в том случае, если летальность будет еще выше.
Я считаю, что карантин не нужно возвращать, даже если погибнет больше людей. Потому что от остановки и спада экономики пострадает и погибнет также много людей. А в экономическом измерении потери будут значительно большими, чем преимущества от карантина,
– заявил Милованов.