Министр здравоохранения Максим Степанов будет предлагать ужесточить карантинные меры из-за роста количества новых случаев заболевания COVID-19 и "антирекорда".

Об этом он сказал на брифинге, пишет 24 канал.

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По словам министра такого количества больных еще не было.

Уже в течение недели мы наблюдаем повышенное количество зарегистрированных случаев коронавирусной болезни. Было обращение президента Украины, что у нас не отменен карантин, что угроза никуда не делась,

– сказал Степанов.

Он отметил, что люди стали легкомысленно относиться к COVID-19 и начали вести себя как будто угрозы нет.

Максим Степанов “Посмотрите на цифры, которые мы фиксируем каждый день. Не только на цифры заболевших – посмотрите на количество летальных случаев: вчера 23 человека, сегодня 21 человек. Это же не просто цифры – это конкретные люди, которые умерли от такого врага, как COVID-19”.

Министр призвал украинцев продолжать придерживаться карантина. Он подчеркнул, что при соблюдении мер количество случаев и возможность инфицирования должны снижаться.

"Конечно, в ситуации, когда у нас есть такое повышение количества (новых больных), мы будем предлагать проведение определенных мероприятий – ради вашего здоровья и жизни", – сказал он.

Отметим, что количество больных могло возрасти из-за увеличения количества тестирований. В Украине за прошедшие сутки протестировали рекордное количество украинцев – 18 622. Для сравнения – 10 июня протестировали 14 210 человек, а 9 июня – 6 359.

До конца года в Украине могут умереть 7 500 пациентов с COVID-19

Согласно подсчетам Киевской школы экономики, в случае возврата жесткого карантина от коронавируса до конца года погибнут 2 000 человек. Но если его не вернуть, то количество жертв возрастет до 7 500.

Между тем бывший министр развития экономики Тимофей Милованов считает, что карантин возвращать не стоит даже в том случае, если летальность будет еще выше.

Я считаю, что карантин не нужно возвращать, даже если погибнет больше людей. Потому что от остановки и спада экономики пострадает и погибнет также много людей. А в экономическом измерении потери будут значительно большими, чем преимущества от карантина,

– заявил Милованов.



Ослабление карантина с 10 июня / Инфографика 24 канала