Антирекорд в Украине: за день количество больных COVID-19 выросло до 29 070
От вчера в Украине зафиксировали еще 689 случаев заражения коронавирусом. Следовательно, по состоянию на утро 11 июня в стране зарегистрированы 29 070 пациентов с COVID-19.
От вчера на территории Украины коронавирус обнаружили еще у 689 человек – это самый высокий суточный показатель от начала пандемии, сообщает Центр общественного здоровья.
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За все время в стране зарегистрировали 29 070 случаев заражения коронавирусом.
За минувшие сутки повторный ПЦР-тест показал отрицательный результат по образцам 372 людей – это означает, что они преодолели болезнь. Всего от всех выявленных пациентов 13 141 человек уже выздоровел.
К сожалению, вчера в результате болезни умер еще 21 инфицированный. От начала пандемии умерли 854 пациента с COVID-19.
В течение дня больше всего новых случаев заражения зафиксировали во Львовской области (+125) и в Киеве (+91). Зато в Ровненской, Киевской и Волынской областях за день зарегистрировали по более чем 50 инфицированных.
Такого антирекорда у нас еще не было, даже в самые трудные времена в апреле месяце... У нас никогда не было 689 человек, заболевших за один день. Уже в течение недели мы наблюдаем повышенное количество зарегистрированных случаев коронавирусной болезни,
– заявил Степанов.
Министр здравоохранения в очередной раз призвал украинцев соблюдать карантин и не пренебрегать средствами профилактики.
Заметим, что суточная статистика больных могла вырасти и вследствие увеличения проведенных тестирований. От вчера в Украине протестировали рекордное количество украинцев – 18 622. Для сравнения – 10 июня протестировали 14 210 человек, а 9 числа – 6 359.
Следовательно, коронавирус обнаружили у 3,7% от всех протестированных за последние сутки украинцев.
Также отметим, что в течение прошлых трехдневных выходных в стране регистрировали от 463 до 550 случаев заражения в день.
COVID-19 в областях Украины 11 июня:
- Винницкая область – 1 236;
- Волынская область – 1 266;
- Днепропетровская область – 981;
- Донецкая область – 269;
- Житомирская область – 992;
- Закарпатская область – 1 471;
- Запорожская область – 510;
- Ивано-Франковская область – 1 649;
- Кировоградская область – 563;
- Киев – 3 671;
- Киевская область – 1 919;
- Львовская область – 2 414;
- Луганская область – 54;
- Николаевская область – 311;
- Одесская область – 1 045;
- Полтавская область – 276;
- Ровненская область – 2 175;
- Сумская область – 203;
- Тернопольская область – 1 349;
- Харьковская область – 1 374;
- Херсонская область – 179;
- Хмельницкая область – 523;
- Черновицкая область – 3 793;
- Черкасская область – 506;
- Черниговская область – 341.
Обратите внимание! В сводке нет данных из временно оккупированных районов Донецкой, Луганской областей и оккупированной АР Крым и города Севастополя.
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