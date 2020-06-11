От вчера в Украине зафиксировали еще 689 случаев заражения коронавирусом. Следовательно, по состоянию на утро 11 июня в стране зарегистрированы 29 070 пациентов с COVID-19.

От вчера на территории Украины коронавирус обнаружили еще у 689 человек – это самый высокий суточный показатель от начала пандемии, сообщает Центр общественного здоровья.

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За все время в стране зарегистрировали 29 070 случаев заражения коронавирусом.

За минувшие сутки повторный ПЦР-тест показал отрицательный результат по образцам 372 людей – это означает, что они преодолели болезнь. Всего от всех выявленных пациентов 13 141 человек уже выздоровел.

К сожалению, вчера в результате болезни умер еще 21 инфицированный. От начала пандемии умерли 854 пациента с COVID-19.

В течение дня больше всего новых случаев заражения зафиксировали во Львовской области (+125) и в Киеве (+91). Зато в Ровненской, Киевской и Волынской областях за день зарегистрировали по более чем 50 инфицированных.

Такого антирекорда у нас еще не было, даже в самые трудные времена в апреле месяце... У нас никогда не было 689 человек, заболевших за один день. Уже в течение недели мы наблюдаем повышенное количество зарегистрированных случаев коронавирусной болезни,

– заявил Степанов.

Министр здравоохранения в очередной раз призвал украинцев соблюдать карантин и не пренебрегать средствами профилактики.

Заметим, что суточная статистика больных могла вырасти и вследствие увеличения проведенных тестирований. От вчера в Украине протестировали рекордное количество украинцев – 18 622. Для сравнения – 10 июня протестировали 14 210 человек, а 9 числа – 6 359.

Следовательно, коронавирус обнаружили у 3,7% от всех протестированных за последние сутки украинцев.

Также отметим, что в течение прошлых трехдневных выходных в стране регистрировали от 463 до 550 случаев заражения в день.

COVID-19 в областях Украины 11 июня:

Винницкая область – 1 236;

Волынская область – 1 266;

Днепропетровская область – 981;

Донецкая область – 269;

Житомирская область – 992;

Закарпатская область – 1 471;

Запорожская область – 510;

Ивано-Франковская область – 1 649;

Кировоградская область – 563;

Киев – 3 671;

Киевская область – 1 919;

Львовская область – 2 414;

Луганская область – 54;

Николаевская область – 311;

Одесская область – 1 045;

Полтавская область – 276;

Ровненская область – 2 175;

Сумская область – 203;

Тернопольская область – 1 349;

Харьковская область – 1 374;

Херсонская область – 179;

Хмельницкая область – 523;

Черновицкая область – 3 793;

Черкасская область – 506;

Черниговская область – 341.

Обратите внимание! В сводке нет данных из временно оккупированных районов Донецкой, Луганской областей и оккупированной АР Крым и города Севастополя.

Как избежать заражения коронавирусом / Инфографика 24 канала