Від учора в Україні зафіксували ще 689 випадків зараження коронавірусом. Відтак, станом на ранок 11 червня в країні зареєстровано 29 070 пацієнтів з COVID-19.

Від учора на території України коронавірус виявили ще у 689 людей – це найвищий добовий показник від початку пандемії, повідомляє Центр громадського здоров'я.

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За весь час в країні зареєстрували 29 070 випадків зараження коронавірусом.

За минулу добу повторний ПЛР-тест показав негативний результат за зразками 372 людей – це означає, що вони подолали хворобу. Загалом від усіх виявлених пацієнтів 13 141 людина вже одужала.

На жаль, від учора внаслідок хвороби помер ще 21 інфікований. Від початку пандемії померли 854 пацієнти з COVID-19.

Впродовж дня найбільше нових випадків зараження зафіксували у Львівській області (+125) та у Києві (+91). Натомість у Рівненській, Київській та Волинській областях за день зареєстрували по більш ніж 50 інфікованих.

Такого антирекорду в нас ще не було, навіть в найважчі часи у квітні місяці... В нас ніколи не було 689 осіб захворівших за один день. Вже протягом тижня ми спостерігаємо підвищену кількість зареєстрованих випадків коронавірусної хвороби,

– заявив Степанов.

Міністр охорони здоров'я вкотре закликав українців дотримуватися карантину та не нехтувати засобами профілактики.

Зауважимо, що добова статистика хворих могла зрости й внаслідок збільшення проведених тестувань. Від учора в Україні протестували рекордну кількість українців – 18 622. Для порівняння – 10 червня протестували 14 210 людей, а 9 числа – 6 359.

Відтак, коронавірус виявили у 3,7% від усіх протестованих за останню добу українців.

Також зазначимо, що впродовж минулих триденних вихідних в країні реєстрували від 463 до 550 випадків зараження на день.

COVID-19 в областях України 11 червня:

Вінницька область – 1 236;

Волинська область – 1 266;

Дніпропетровська область – 981;

Донецька область – 269;

Житомирська область – 992;

Закарпатська область – 1 471;

Запорізька область – 510;

Івано-Франківська область – 1 649;

Кіровоградська область – 563;

Київ – 3 671;

Київська область – 1 919;

Львівська область – 2 414;

Луганська область – 54;

Миколаївська область – 311;

Одеська область – 1 045;

Полтавська область – 276;

Рівненська область – 2 175;

Сумська область – 203;

Тернопільська область – 1 349;

Харківська область – 1 374;

Херсонська область – 179;

Хмельницька область – 523;

Чернівецька область – 3 793;

Черкаська область – 506;

Чернігівська область – 341.

Зверніть увагу! У зведенні немає даних з тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської областей та окупованої АР Крим й міста Севастополя.



Як уникнути зараження коронавірусом / Інфографіка 24 Каналу