Антирекорд в Україні: за день кількість хворих на COVID-19 зросла до 29 070
Від учора в Україні зафіксували ще 689 випадків зараження коронавірусом. Відтак, станом на ранок 11 червня в країні зареєстровано 29 070 пацієнтів з COVID-19.
Від учора на території України коронавірус виявили ще у 689 людей – це найвищий добовий показник від початку пандемії, повідомляє Центр громадського здоров'я.
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За весь час в країні зареєстрували 29 070 випадків зараження коронавірусом.
За минулу добу повторний ПЛР-тест показав негативний результат за зразками 372 людей – це означає, що вони подолали хворобу. Загалом від усіх виявлених пацієнтів 13 141 людина вже одужала.
На жаль, від учора внаслідок хвороби помер ще 21 інфікований. Від початку пандемії померли 854 пацієнти з COVID-19.
Впродовж дня найбільше нових випадків зараження зафіксували у Львівській області (+125) та у Києві (+91). Натомість у Рівненській, Київській та Волинській областях за день зареєстрували по більш ніж 50 інфікованих.
Такого антирекорду в нас ще не було, навіть в найважчі часи у квітні місяці... В нас ніколи не було 689 осіб захворівших за один день. Вже протягом тижня ми спостерігаємо підвищену кількість зареєстрованих випадків коронавірусної хвороби,
– заявив Степанов.
Міністр охорони здоров'я вкотре закликав українців дотримуватися карантину та не нехтувати засобами профілактики.
Зауважимо, що добова статистика хворих могла зрости й внаслідок збільшення проведених тестувань. Від учора в Україні протестували рекордну кількість українців – 18 622. Для порівняння – 10 червня протестували 14 210 людей, а 9 числа – 6 359.
Відтак, коронавірус виявили у 3,7% від усіх протестованих за останню добу українців.
Також зазначимо, що впродовж минулих триденних вихідних в країні реєстрували від 463 до 550 випадків зараження на день.
COVID-19 в областях України 11 червня:
- Вінницька область – 1 236;
- Волинська область – 1 266;
- Дніпропетровська область – 981;
- Донецька область – 269;
- Житомирська область – 992;
- Закарпатська область – 1 471;
- Запорізька область – 510;
- Івано-Франківська область – 1 649;
- Кіровоградська область – 563;
- Київ – 3 671;
- Київська область – 1 919;
- Львівська область – 2 414;
- Луганська область – 54;
- Миколаївська область – 311;
- Одеська область – 1 045;
- Полтавська область – 276;
- Рівненська область – 2 175;
- Сумська область – 203;
- Тернопільська область – 1 349;
- Харківська область – 1 374;
- Херсонська область – 179;
- Хмельницька область – 523;
- Чернівецька область – 3 793;
- Черкаська область – 506;
- Чернігівська область – 341.
Зверніть увагу! У зведенні немає даних з тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської областей та окупованої АР Крим й міста Севастополя.