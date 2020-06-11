На одном из крупнейших производителей куриного мяса в Украине произошла вспышка коронавируса. На Владимир-Волынской птицефабрике заявили, что угрозы закрытия предприятия сейчас нет, а ситуация находится под полным контролем.

В пресс-службе компании в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что еще с начала карантина введен особый режим, а именно обязательный температурный скрининг, дезинфекция, обеспечение дополнительными средствами индивидуальной защиты и тому подобное.

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На предприятии уже 53 человека из 1300 сотрудников с начала карантина заболели коронавирусом.

Отмечается, что после первых случаев заболевания все работники с малейшими признаками ОРЗ или другими простудными симптомами сразу были направлены к врачу и находились в самоизоляции до получения результатов теста ПЦР.

"Тестирование в государственной лаборатории – длительный процесс и занимает почти три недели. Все это время работники находились на самоизоляции. В то же время было принято решение за счет предприятия проводить анализы в частных лабораториях... На сегодня уже получены первые отрицательные тесты. Согласно протоколу ВОЗ, уже после двух отрицательных результатов тестирования работники могут быть допущены к работе ", – добавили в пресс-службе.

В комментарии отметили, что состояние у больных является удовлетворительным, а заболевание перетекает в легкой форме.

В пресс-службе отметили, что, согласно исследованиям и заявления Европейского агентства по безопасности продуктов питания (EFSA), инфекция коронавируса не передается через еду.

Уверяем, что угрозы закрытия фабрики сейчас нет и ситуация на производстве находится под полным контролем... Просим не паниковать и уверяем, что ситуация взята под контроль,

– заявили на птицефабрике.

Заместитель Владимир-Волынского городского головы Ярослав Матвийчук отметил, что город уже обратилось к заместителю председателя ОГА относительно принятия необходимых средств защиты для этого предприятия.

На птицефабрике мощная вспышка... Нам пообещали в внеплановом режиме сделать все ПЦР исследования именно по нашему городу, чтобы оперативно отработать всех контактных лиц, чтобы они были на самоизоляции,

– подчеркнул Матвийчук.

По словам главного санитарного врача области, сейчас на птицефабрике проводят противоэпидемические мероприятия. В случае, если инфекция и дальше будет распространяться, то будут приниматься решения о прекращении деятельности.

Кроме того, Наталия Янко подчеркнула, что вспышки болезни сейчас фиксируют и на других предприятиях – в частности, речь идет о город Ковель и областной центр – Луцк.

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