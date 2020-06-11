Вспышка COVID-19 произошла на птицефабрике во Владимире-Волынском: в компании отрицают угрозу
На одном из крупнейших производителей куриного мяса в Украине произошла вспышка коронавируса. На Владимир-Волынской птицефабрике заявили, что угрозы закрытия предприятия сейчас нет, а ситуация находится под полным контролем.
В пресс-службе компании в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что еще с начала карантина введен особый режим, а именно обязательный температурный скрининг, дезинфекция, обеспечение дополнительными средствами индивидуальной защиты и тому подобное.
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На предприятии уже 53 человека из 1300 сотрудников с начала карантина заболели коронавирусом.
Отмечается, что после первых случаев заболевания все работники с малейшими признаками ОРЗ или другими простудными симптомами сразу были направлены к врачу и находились в самоизоляции до получения результатов теста ПЦР.
"Тестирование в государственной лаборатории – длительный процесс и занимает почти три недели. Все это время работники находились на самоизоляции. В то же время было принято решение за счет предприятия проводить анализы в частных лабораториях... На сегодня уже получены первые отрицательные тесты. Согласно протоколу ВОЗ, уже после двух отрицательных результатов тестирования работники могут быть допущены к работе ", – добавили в пресс-службе.
В комментарии отметили, что состояние у больных является удовлетворительным, а заболевание перетекает в легкой форме.
В пресс-службе отметили, что, согласно исследованиям и заявления Европейского агентства по безопасности продуктов питания (EFSA), инфекция коронавируса не передается через еду.
Уверяем, что угрозы закрытия фабрики сейчас нет и ситуация на производстве находится под полным контролем... Просим не паниковать и уверяем, что ситуация взята под контроль,
– заявили на птицефабрике.
Заместитель Владимир-Волынского городского головы Ярослав Матвийчук отметил, что город уже обратилось к заместителю председателя ОГА относительно принятия необходимых средств защиты для этого предприятия.
На птицефабрике мощная вспышка... Нам пообещали в внеплановом режиме сделать все ПЦР исследования именно по нашему городу, чтобы оперативно отработать всех контактных лиц, чтобы они были на самоизоляции,
– подчеркнул Матвийчук.
По словам главного санитарного врача области, сейчас на птицефабрике проводят противоэпидемические мероприятия. В случае, если инфекция и дальше будет распространяться, то будут приниматься решения о прекращении деятельности.
Кроме того, Наталия Янко подчеркнула, что вспышки болезни сейчас фиксируют и на других предприятиях – в частности, речь идет о город Ковель и областной центр – Луцк.
Что известно о COVID-19 в Украине по состоянию на 11 июня
- По состоянию на 10 июня в Украине обнаружили 29 070 случаев COVID-19.
- За последние сутки коронавирус диагностировали у 689 больных. К сожалению, за сутки умерли еще 21 человек с коронавирусом. Это самый высокий уровень смертности с начала пандемии.
- Количество летальных исходов выросло до 854. В то же время за все время пандемии в Украине выздоровели 13 141 лицо.