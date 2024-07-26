У мережі поширюють інформацію, що Україною поширюється гарячка Денге. Міністерство охорони здоров’я України буцімто повідомляє про активне діагностування гарячки, а лікарі-клініцисти отримали вказівки більш ретельно підходити до розпитування пацієнтів щодо симптомів та уточнювати, чи не подорожували вони нещодавно. Все це начебто через діяльність "американських біолабораторій".
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Скриншот допису
Брехня про гарячку Денге
Пропагандисти посилаються на слова лікарки-інфекціоністки Ольги Голубовської. Медикиня у своєму телеграм-каналі ще у травні 2024 року написала, що діагностує "завезені випадки" гарячки Денге. Допис ілюструє фото результатів аналізу за 23 травня 2024 року, де у крові виявлена РНК вірусу.
Тож вона радить клініцистам насторожитись, якщо пацієнти нещодавно повернулись з подорожі, та мають такі симптоми, як сильні болі в кістках і суглобах, висипання, брадикардія, тромбоцитопенія, лейкопенія в крові. Оскільки це з високою ймовірністю вкаже на можливе зараження гарячкою.
По-перше, лікарка не говорить про аномальний ріст захворюваності чи загалом ріст. Лише ділиться своїм досвідом.
По-друге, пости лікарки в особистому блозі не є заявами Міністерства охорони здоров’я України. Міністерство не оголошувало про ризики чи початок епідемії гарячки Денге. Лікарі не отримували від міністерства вказівки, це особиста порада Голубовської своїм колегам.
По-третє, лікарка не згадує діяльність "американських біолабораторій" як причину появи випадків Денге в Україні. На думку лікарки, поширенню цього інфекційного захворювання світом сприяють подорожі, урбанізація та зміни клімату. Поширенню захворювання у Європі також сприяло вкорінення особливого виду комарів-переносників.
Що відомо про гарячку Денге
Гарячка Денге – гостра інфекційна хвороба, яка схильна до епідемічного поширення. Інкубаційний період триває 3–15 днів (частіше – від 5 до 7 днів). Захворювання зазвичай починається раптово: з’являються озноб, головний біль, сильний біль у спині, крижах, хребті, суглобах (особливо колінних). Саму гарячку спостерігають у всіх хворих, температура тіла швидко підвищується до 39–40°C.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), Денге, раніше типова для регіонів Африки та Азії, зараз поширюється і на інші території, в тому числі Європу, Східне Середземномор’я та Південну Америку.
Нині це захворювання є ендемічним (таким, що постійно існує на цій території) у більш ніж 100 країнах ВООЗ у регіонах Африки, Америки, Східного Середземномор’я, Південно-Східної Азії та Західно-Тихоокеанського регіону. Станом на червень 2024 року ВООЗ повідомила про понад 10 млн випадків з початку року, з них 5,6 – лабораторно підтверджені. Даних щодо України організація не має.
Як повідомляє Європейський центр профілактики та контролю захворювань, у материковій Європі у 2024 році зареєстрували випадки завезення вірусу з ендемічних районів у Німеччині, Італії та Франції, але досі не повідомлялося про автохтонні, тобто місцеві, випадки. Це означає, що гарячка спостерігається лише у тих пацієнтів, що раніше подорожували до ендемічних чи епідеміологічних районів.
Основною загрозою поширення гарячки Денге в Європі є комарі aedes albopictus – "тигрові комарі". З-поміж іншого вони є носіями вірусу лихоманки Денге. Цей вид комарів вже поширений у таких країнах ЄС як Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Італія, Мальта, Португалія, Румунія, Словенія та Іспанія. Відомо, що його також іноді фіксують на Кіпрі, у Чехії, Ліхтенштейні, Нідерландах, Словаччині та Швеції. В Україні "тигрові комарі" поширені на території тимчасово окупованого Криму. Північна межа їхнього поширення в Угорщині проходить зовсім поряд з українським Закарпаттям.
Європейський центр профілактики та контролю захворюваньКарта поширення aedes albopictus в Європі станом на липень 2024 року. Джерело:
Тож ризики зростання захворюваності є, враховуючи присутність комарів, що переносять цей вірус. Однак поки причин навіть для оголошення України ендемічним регіоном немає. За словами Голубовської, зараз фіксуються поодинокі "завезені" випадки – це не є свідченням масового поширення вірусу чи епідеміологічної загрози. Міністерство охорони здоров’я не повідомляло про загрозу поширення гарячки Денге в Україні.