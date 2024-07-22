Про це повідомив міністр охорони здоров'я штату Рашикеш Патель. За його словами, ще три випадки вірусу Чандіпур ​​були зареєстровані в інших штатах Індії.

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Новий спалах вірусу Чандіпур

Минулого тижня влада штату повідомила лише про один підтверджений випадок смерті та 29 хворих. Міністр також зазначив, що вірус спричинив занепокоєння через виявлення симптомів у дітей.

Він уточнив, що спалах може бути пов'язаний із наслідками енцефаліту. Індійська влада вже розпочала протиепідемічні заходи, включаючи розпилення порошку малатіону в районах, де спостерігається найбільше випадків. Водночас з інших частин Гуджарат надходять повідомлення про можливі нові випадки зараження.

Що відомо про вірус Чандіпур

Вірус Чандіпур, відомий в науці як Chandipura vesiculovirus (CHPV), належить до сімейства Rhabdoviridae. Він викликає важку форму енцефалітної хвороби у людей, що називається енцефалітом Чандіпур або вірусним енцефалітом Чандіпур.

Вперше цей вірус було ідентифіковано в 1965 році після його ізоляції з крові двох пацієнтів у селі Чандіпур в штаті Махараштра, Індія. З того часу він пов'язаний з декількома спалахами енцефалітної хвороби, особливо в центральній Індії.

Початкові симптоми інфекції вірусом Чандіпур можуть включати раптову високу температуру, сильний головний біль і біль у м’язах. Подальший розвиток захворювання може призвести до змін у свідомості та судом. З огляду на його швидкий початок і серйозні симптоми, його вважають вкрай небезпечним патогеном.